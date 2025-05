LIVE Italia-Olanda, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: ultimo impegno per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, nona e ultima sfida del girone degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Fredericton in Canada. Gli azzurri possono affrontare questa sfida senza patemi dopo aver conquistato la qualificazione alla semifinale e aver ottenuto così già il miglior risultato di sempre ad una rassegna iridata. All’evento partecipano venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie.

L’Italia, campione olimpica in carica, si è confermata una grande protagonista questo torneo iridato, dopo due stagioni non da protagonista. Stefania Constantini e Amos Mosaner, dopo aver riformato la coppia più titolata del curling azzurro, si presentano da Campioni Olimpici e la prima parte della loro avventura iridata è stata sorprendente e senza macchia.

L’Italia è inserita nel gruppo A con Canada, Scozia, Svezia, Cona, Finlandia, Danimarca, Germania, Corea del Sud e Olanda. Nell’altro girone, invece, figurano Australia, Estonia, Giappone, Norvegia, Usa, Cechia, Spagna, Nuova Zelanda, Svizzera, Turchia. Nelle prime due gare l’Italia ha ottenuto due vittorie con il medesimo punteggio di 10-3 prima contro la Finlandia e poi con la Germania, poi ha sconfitto 9-4 la Corea del Sud, ieri pomeriggio ha battuto 8-5 la Danimarca e ieri sera ha compiuto una bella impresa battendo 7-5 i padroni di casa del Canada. Mercoledì gli azzurri hanno sconfitto sempre 7-5 la forte Scozia e ieri si sono imposti con un netto 8-2 sulla Cina e poi con il punteggio di 6-4 sulla Svezia. L’Italia è l’unica squadra imbattuta del proprio girone.

Il primo obiettivo degli azzurri era superare la fase a gironi, perché l’ultimo accesso ai play-off è stato guadagnato proprio da Constantini/Mosaner nel 2021: obiettivo centrato. La Svezia di Anna Hasselborg/Oskar Eriksson, appena sconfitta dagli azzurri, ha conquistato il titolo lo scorso anno ed è tra le grandi favorite. Le altre tre favorite principali (Svizzera, Norvegia e Stati Uniti) sono nel Gruppo B, dove sono state collocate anche due delle outsider più pericolose (il Giappone e l’Estonia, finaliste rispettivamente nel 2023 e nel 2024). Attenzione anche al Canada padrone di casa, e alla Scozia del fuoriclasse Mouat, entrambe sconfitte nel round robin dagli azzurri. L’avversaria odierna dell’Italia è l’Olanda, capace di vincere un solo incontro finora. Gli olandesi hanno perso in sequenza 3-10 con la Scozia, 4-9 con la Svezia, 3-5 con la Cina, 3-7 con il Canada, 3-6 con la Finlandia, 5-7 con la Danimarca e si sono sbloccati ieri battendo 7-5 la Germania, perdendo poi 5-9 contro la Corea del Sud.

L'Italia, campione olimpica in carica, si è confermata una grande protagonista questo torneo iridato, dopo due stagioni non da protagonista. Stefania Constantini e Amos Mosaner, dopo aver riformato la coppia più titolata del curling azzurro, si presentano da Campioni Olimpici e la prima parte della loro avventura iridata è stata sorprendente e senza macchia.