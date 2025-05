LIVE Arnaldi-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: serve un’impresa contro il mancino britannico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra l’azzurro Matteo ARNALDI e il britannico Jack DRAPER, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid (SPA).

Ostacolo durissimo per l’azzurro, che ha disputato il miglior torneo della stagione nella capitale iberica, iniziato nel peggiore dei modi ma che gli ha dato il secondo quarto di finale della carriera in un torneo di questa caratura. Oggi, può tornare nei primi 32 della classifica ATP e eguagliare anche il miglior risultato in carriera che al momento resta la semifinale di Montreal 2024.

L’Italia sogna il derby azzurro in semifinale, visto che per chi vince questo match ci sarebbe poi il vincente tra Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo, rivincita della sfida di Davis 2024. Questa partita inoltre vale un piazzamento provvisorio del ligure all’interno delle teste di serie degli Internazionali d’Italia, al via lunedì con le qualificazioni. Se lo fosse, Arnaldi esordirebbe già al secondo turno a Roma. Peraltro, una vittoria oggi vale anche il sorpasso su Flavio Cobolli, al momento 33°.

Di fronte c’è però la rivelazione di questi ultimi mesi di circuito, forse al pari di Jakub Mensik il Most Improved Player degli ultimi tempi. Non a caso i due si sono spartiti i primi due Masters 1000 della stagione 2025. Dopo aver battuto Berrettini per ritiro al 3° turno, il britannico ha superato comodamente Tommy Paul ed è nelle condizioni di essere nettamente favorito oggi contro il ligure.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Matteo ARNALDI e Jack Draper. si parte come 2° match sul Campo Arantxa Sanchez dalle ore 15:00 dopo Cerundolo-Mensik!