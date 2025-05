Musetti-Diallo, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming

Giovedì 1° maggio si disputeranno tutti i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: a poche ore dal successo sull’australiano Alex de Minaur, tornerà nuovamente in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie numero 10, il quale sarà chiamato a fronteggiare il lucky loser canadese Gabriel Diallo.

La sfida tra l’azzurro ed il canadese si giocherà non prima delle 20.00: il match sarà il terzo del programma di giornata sul Manolo Santana Stadium, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 13.00. Si tratterà del terzo incrocio sul circuito maggiore: nei precedenti la situazione è di parità, sull’1-1.

Il match tra Lorenzo Musetti ed il canadese Gabriel Diallo, del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP MADRID 2025

Giovedì 1° maggio – Manolo Santana Stadium

Dalle ore 13.00

Casper Ruud (Norvegia, 14) – Daniil Medvedev (Russia, 9)

Non prima delle 16.00

Coco Gauff (Stati Uniti, 4) – Iga Swiatek (Polonia, 2)

Non prima delle 20.00

Lorenzo Musetti (Italia, 10) – Gabriel Diallo (Canada, LL) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.