LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-2 già decisiva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova–Trento, gara-2 valevole per la finale playoff della Superlega 2024-2025 di volley. Primo Maggio presenta il secondo match dell’atto conclusivo del campionato. Incontro che può rivelarsi già decisivo nella corsa al tricolore dopo la vittoria netta di Trento in gara-1 arrivata nella giornata di domenica.

Civitanova ha bisogno di una scossa per riscattare il ko pesante arrivato in Trentino nella sfida d’esordio della serie. I marchigiani probabilmente hanno accusato una condizione fisica non al top per via delle energie spese nella semifinale con Perugia, superata al quinto match. Il pubblico dell’Eurosoule Forum dovrà sostenere i propri beniamini nell’incontro spartiacque della serie: dopo aver recuperato due successi a Perugia, la Lube non può permettersi di ritrovarsi nella stessa situazione del turno precedente.

Trento ha vinto con merito gara-1, imponendosi in tre parziali con relativa tranquillità. I campioni d’Europa in carica son partiti forte in quest’atto conclusivo e, per imprimere una vera e propria sterzata, vorranno espugnare il campo marchigiano per ottenere un successo di enorme portata. I gialloblu dovranno sicuramente fare i conti con una pressione ben più alta di quella percepita dagli avversari: i pronostici sono tutti a favore della ITAS, e ciò potrebbe creare qualche grattacapo nel percorso di avvicinamento al match.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova–Trento, gara-2 valevole per la finale playoff della Superlega 2024-2025 di volley, il cui via è programmato per le ore 18.15. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!