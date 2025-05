LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: possibile fuga da lontano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2025. Il prepotente sprint con cui si è imposto sul traguardo di Friburgo nella tappa di ieri ha consegnato all’inglese Matthew Brennan della Team Visma | Lease a Bike il successo di giornata e la maglia di leader della classifica generale

La carovana affronta oggi la tappa La Grande Béroche- La Grande Béroche, 157 chilometri la lunghezza del percorso. Sono quattro le difficoltà che i ciclisti affrontano nel percorso odierno. Si parte con il Col de la Tourne, seconda categoria di 7 km al 7,7%, si prosegue con il Mauborget, altro seconda categoria di 9,8km al 5,4%. I corridori proseguono in pianura per una trentina di chilometri, tratto nel quale transitano per la prima volta sulla linea del traguardo. Le ultime due asperità sono il Les Grattes, terza categoria di 5,8km al 5,9% e Le Chaumont, seconda categoria di 3,2km all’11,4%. L’ultima difficoltà di giornata si trova a circa 50 dal traguardo.

Nell’economia generale della corsa quella odierna potrebbe rappresentare una giornata interlocutoria, in cui potrebbero trovare spazio le fughe da lontano, prima del gran finale con le ultime tre tappe destinate, molto probabilmente, ad essere decisive per l’assegnazione della vittoria finale.

Il Giro di Romandia rappresenta, senza dubbio, un test significativo che numerosi corridori affrontano in vista dell’imminente inizio del Giro d’Italia. Il disegno della tappa lascia pensare all’eventualità di una fuga da lontano o ad uno scenario simile a quello di ieri con i velocisti dotati di buona resistenza pronti a giocarsi nuovamente il successo di giornata. In quel caso il candidato principale potrebbe essere nuovamente l’attuale leader della classifica, Matthew Brennan della Team Visma | Lease a Bike. Da seguire con attenzione i francesi Clément Venturini della Arkéa – B&B Hotels, Aurélien Paret-Peintre della Decathlon Ag2r La Mondiale, Clément Champoussin della XDS Astana. Doveroso non escludere dal novero dei papabili corridori come Ivo Oliveira della UAE Team Emirates XRG, Samuel Watson della Ineos Grenadiers, Stanisław Aniołkowski della Cofidis e Pavel Bittner della Picnic PostNL,

La partenza della corsa è prevista alle 13:40. Vedremo a fine giornata chi sarà a portare a casa il successo e che tipo di variazioni potrà, eventualmente, subire la classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!