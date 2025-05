LIVE Betis Siviglia- Fiorentina, Conference League 2025 in DIRETTA: andata di fuoco in Spagna, torna Kean

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale di Betis Siviglia – Fiorentina, andata della semifinale di UEFA Conference League. Per la Viola gara delicatissima al Benito Villamarin, serve una prestazione attenta e di carattere per avvicinare la finalissima del 28 maggio. Semaforo verde alle ore 21.00!

Aldilà degli elogi al Betis Siviglia, la formazione spagnola rimane una squadra che la Fiorentina di Palladino può arginare. Come? Lavorando bene sulle corsie esterne, cercando di concedere meno spazio possibile ad Antony, molto abile a saltare l’uomo per creare superiorità numerica. Altrettanto importante sarà il lavoro di filtro in mezzo al campo per oscurare Isco, cuore e regia dell’undici di Pellegrini. La Fiorentina difficilmente speculerà e punterà sulle armi a propria disposizione: un centrocampo che supporta l’azione e si inserisce (Mandragora è in formissima), la spinta incessante di Dodò sulla destra e soprattutto il ritorno in campo di Moise Kean, il principale terminale offensivo dei Viola. Gara super equilibrata, l’approccio alla partita sarà fondamentale per mandare un segnale forte in casa del nemico.

Vietato sbagliare! Per gli uomini di Raffaele Palladino la strada che porta alla finalissima passa dal doppio scontro con gli spagnoli del Betis Siviglia. Ad attendere i Viola un ambiente infuocato che si appresta a vivere la sua prima storica semifinale in competizioni UEFA. La Fiorentina dovrà essere brava a non farsi ”toccare” dalla spinta del Villamarin che, si presume, sarà tutto esaurito ( saranno 60mila tifosi a spingere il Betis). La formazione dell’espertissimo Manuel Pellegrini (9 titoli da allenatore tra cui una Premier con il Manchester City) è un mix di giovani talentuosi e giocatori esperti irradiati dalla qualità dell’immenso Isco. Sarà l’ex Real Madrid (11 reti e 7 assist da dicembre a questa parte) la minaccia numero uno per i Viola. L’acquisto a gennaio di Antony dal Manchester United ha rinforzato una squadra che conta su tanti elementi di caratura internazionale come Bartra, Ricardo Rodriguez (ex Milan e Torino), Pablo Fornals e Giovani Lo Celso.

OA Sport offre la diretta testuale, minuto per minuto del match Betis Siviglia-Fiorentina, sfida valevole per l’andata della semifinali di UEFA Conference League. Non perdetevi neanche un momento della sfida grazie ai nostri continui aggiornamenti. Calcio d’inizio alle ore 21.00!