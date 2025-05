LIVE Musetti-Diallo, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: vendicare il precedente di Davis e approdare in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Lorenzo MUSETTI e Gabriel Diallo, si gioca per un posto in semifinale contro Matteo Arnaldi o Jack Draper.

L’azzurro non vuole assolutamente smettere di stupire, e oggi ha un’occasione veramente importante per assicurarsi la seconda semifinale consecutiva in un torneo di questa caratura dopo l’ultimo atto raggiunto a Montecarlo. Di fronte all’azzurro per un posto tra i migliori 4 del torneo c’è una vecchia conoscenza di Davis: Gabriel Diallo.

Era settembre 2024 e sul cemento indoor di Bologna il n.1 della squadra azzurra Musetti affrontava il giovane canadese dal servizio potente, senza mai riuscire a strapparglielo e soccombendo in due parziali. Un bel po’ di tempo dopo Musetti si trova in top 10 e in 13^ posizione nella Race e ritrova il canadese.

Il canadese è entrato in tabellone come Lucky Loser a seguito della sconfitta nell’ultimo turno di qualificazioni contro il croato Borna Coric, poi eliminato da Arnaldi. Ha battuto in serie Bergs, Majrchzak, Norrie e Dimitrov al tie-break decisivo ieri per issarsi nel primo quarto 1000 della carriera.

Se vince l’italiano sale in decima posizione nella race! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di quarti di finale tra Lorenzo MUSETTI e Gabriel Diallo, che prenderà il via alle 20:00 sul Manolo Santana. Vi aspettiamo!