LIVE Italia-Gran Bretagna, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la promozione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Gran Bretagna, partita valevole per i Mondiali 2025 del Gruppo A Divisione I di hockey ghiaccio. Archiviata la importante vittoria per 4-1 contro la Polonia, l’Italia del ghiaccio torna subito in pista per affrontare la sfida più delicata e importante del torneo: quella contro la Gran Bretagna, in programma alle ore 11.30 a Sfântu Gheorghe, in Romania.

Una partita che ha il sapore di una vera e propria finale anticipata: vincere significherebbe mettere un piede e mezzo nella tanto desiderata Top Division, il massimo livello mondiale dell’hockey su ghiaccio. Il successo contro i polacchi, maturato con una rimonta esemplare, ha ridato entusiasmo e fiducia a un gruppo che fin qui ha mostrato carattere, organizzazione e grande concretezza. Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Pas, gli Azzurri hanno alzato il ritmo e ribaltato il match grazie alle reti di Mantenuto, Pietroniro, Zanetti e Tedesco. Una prova di maturità, arrivata contro una squadra che fino a ieri era a punteggio pieno e tra le principali favorite per la promozione.

Ora, però, l’asticella si alza ancora. La Gran Bretagna, infatti, è avversario di spessore, solido fisicamente e dotato di esperienza a questi livelli. Nell’ultimo turno ha piegato il Giappone soltanto all’overtime (5-4), lasciando intendere di non attraversare un momento di forma perfetto. Ma guai a sottovalutare la squadra britannica, ancora in piena corsa per la promozione con 6 punti in tre partite, uno in meno dell’Italia capolista (7). Alle spalle delle due contendenti, la Polonia resta in corsa, mentre l’Ucraina – attesa dallo scontro serale con la Romania – potrebbe rientrare nella bagarre. Il quadro è apertissimo, ma la sfida tra Italia e Gran Bretagna può davvero rappresentare uno snodo cruciale per l’intero torneo.

Per gli Azzurri di coach Jukka Jalonen l’occasione è ghiottissima: una vittoria significherebbe promozione matematica con una giornata d’anticipo. Ma servirà un’altra prestazione da squadra vera, capace di reggere la pressione, rimanere lucida nei momenti chiave e sfruttare al meglio le situazioni speciali.

L’incontro tra Italia e Gran Bretagna inizierà alle 11.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Gran Bretagna, sfida della quarta giornata dei Mondiali 2025 di hockey sul ghiaccio, con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!