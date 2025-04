LIVE Musetti-De Minaur 6-4, 6-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: australiano dominato, occasione da non perdere ai quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match di Lorenzo Musetti, che non smette di sognare e che sfiderà Diallo domani sera. Un saluto sportivo!

00:35 Con questo risultato l’azzurro fa un passo importante nella classifica mondiale, visto che è adesso sicuro di chiudere la settimana madrilena in top 10. Inoltre nella race si avvicina a -300 dall’ottavo posto virtuale di Ben Shelton.

00:34 Il 69% di prime in campo per l’azzurro, che ne ha ottenuto ben il 79% di punti con anche un grande 73% co la seconda a condire una partita perfetta in battuta. Dominio totale al servizio del carrarino che non ha mai perso la battuta e non ha mai concesso palle break!

00:33 Musetti dimostra di essere superiore al rivale odierno, quantomeno su questa superficie di gioco. Lo batte di nuovo pochi giorni dopo Montecarlo e accede ai quarti dove sfiderà da favorito Gabriel Diallo: giustiziere di Grigor Dimitrov. Solamente 18 i gratuiti dell’azzurro contro i 30 di De Minaur in una sfida che mai è stata in ballo.

00:30 MUSETTI b. De Minaur 6-4, 6-2! In rete l’ultimo rovescio dell’australiano, finisce in appena un’ora e ventitre minuti di gioco l’ultimo ottavo di finale del torneo di Madrid.

40-30 Prima vincente e match point!!

30-30 Lungo il dritto dell’azzurro in manovra. Attenzione!

30-15 Servizio e dritto!

15-15 In rete la seconda palla corta del match dell’azzurro.

15-0 Niente, non riesce in alcun modo a sfondare De Minaur. Con il dritto in cross Musetti!

5-2 Altro gratuito di dritto, altro break! Meno uno!

15-40 Sbaglia malamente di dritto dopo il servizio De Minaur.

15-30 Doppio fallo (1° di De Minaur), è il momento!

15-15 Errore di dritto anche di De Minaur.

15-0 Si allunga di qualche centimetro la risposta di dritto di Musetti ed esce, se l’azzurro non vincerà la partita, rimpiangerà le tante risposte di dritto uscite.

4-2 Servizio vincente esterno! Meno due.

40-15 PRIMA VINCENTE!

30-15 ACE (3°) primo del set! In che momento!

15-15 Stavolta si supera e vince il punto con una palla corta deliziosa.

15-0 Di nuovo il servizio vincente ad aprire il game!

3-2 Non molla De Minaur.

40-15 Prima e dritto comodo.

30-15 Prima vincente.

15-15 Gratuito di dritto De Minaur.

15-0 Di pochissimo lunga la risposta bloccata di Musetti.

3-1 A quindici l’azzurro! Non ha mai concesso vantaggi!

40-15 In rete il dritto comodo stavolta di De Minaur.

30-15 Favoloso rovescio in cross vincente dell’azzurro!

15-15 Esce anche però il dritto anomalo del carrarino.

15-0 Sconsolato De Minaur osserva uscire il suo rovescio difensivo.

2-1 Troppo bello Musetti da vedere giocare! Alza la traiettoria, è sempre perfettamente in spinta e bilanciato con le gambe. Alla fine sbaglia di rovescio De Minaur e consegna un altro break, il secondo del match. Alla settima chance concessa però contro le ZERO di Musetti!

30-40 Super risposta di dritto! Un’ora di gioco: Musetti ha la chance di allungare ancora!

30-30 Largo ancora un dritto in palleggio nel momento di concretizzare.

15-30 Non ha modo di sfondare e sbaglia di dritto l’aussie.

15-15 Perde il dritto De Minaur.

15-0 Riparte con il servizio vincente l’aussie.

1-1 Ace (2°)! A zero anche Musetti!

40-0 Lungo il rovescio di De Minaur.

30-0 Che meraviglia l’uscita di rovescio vincente sul lungolinea!

15-0 Ribatte colpo su colpo di rovescio Musetti alle accelerazioni di De Minaur, che poi stecca di dritto.

0-1 A zero De Minaur.

40-0 Si lamenta Musetti per il rovescio slice che esce.

30-0 Prima vincente.

15-0 Esce il rovescio carico dell’azzurro.

L’ATP segnala 14 errori a De Minaur e 12 a Musetti. L’azzurro in effetti, avrebbe potuto ottenere almeno un altro break.

MUSETTI-De Minaur 6-4! In 50′ si conclude la prima frazione con un altro spledndido dritto lungoriga del carrarino che guarda il suo angolo caricandosi.

40-0 Fuori anche questo dritto in palleggio. Sono 3 i set point e l’azzurro stavolta può servire!

30-0 Non tiene in campo il dritto difensivo De Minaur.

Seconda

15-0 Prima vincente, non si poteva iniziare meglio!

Lorenzo Musetti serve per il set dopo 46′ di partita.

5-4 Ancora chance non sfruttate, di positivo c’è che l’azzurro continua ad averne.

A-40 Ace (1°) di De Minaur.

40-40 Ancora un errore di dritto da evitare su un punto che poteva chiudere il set. Era scappata la risposta anche sullo 0-40 precedentemente.

30-40 Due slice lungoriga di Musetti che prendono aria, al secondo arriva l’errore di dritto di De Minaur. Set point.

30-30 Sulla riga il dritto di De Minaur dopo il candelotto difensivo di Musetti.

15-30 Stavolta si allarga l’uscita lungoriga di dritto.

0-30 Clamorosa fiondata di dritto in risposta. Anche nei piedi! Indomabile Musetti.

0-15 Carica da fondo Musetti, De Minaur spinge ma lo fa in rete dopo tre colpi.

5-3 Servizio e rovescio in contropiede, che bello!

40-15 Si allarga ed esce il dritto di De Minaur.

30-15 Grande! Prima vincente a cancellare l’errore di prima.

15-15 Doppio fallo (1°).

15-0 Chiude di dritto in contropiede Musetti, ancora tutto nasce dalla prima in campo.

4-3 A zero De Minaur.

40-0 Fuori il rovescio al salto di Musetti.

30-0 Prima vincente.

15-0 Palleggio sfiancante, lungo di poco il rovescio carico dell’azzurro.

4-2 Servizio dritto e urlo Musetti!

A-40 Perfetta la smorzata di rovescio col taglio esterno.

40-40 Esce il rovescio in controbalzo. Poco concreto Musetti dopo aver comandato alla grande di dritto in velocità.

40-30 Servizio vincente!!!

30-30 Sbaglia di rovescio De Minaur.

30-15 Seconda prima vincente consecutiva!

15-15 Con la prima il toscano!

0-15 Esce il dritto in palleggio a Musetti.

3-2 Prova a uscire di rovescio lungoriga, esce. Peccato le 4 chance di break.

A-40 Con il dritto De Minaur.

40-40 Esce di poco il passante in corsa di Musetti. Servizio e dritto ADM.

40-A Spinge lungoriga di dritto dopo la risposta carica e fa il punto Lorenzo! Torna a break point!

40-40 SI SUPERA DI NUOVO IL MAGO! Tutti in piedi! Lob di controbalzo clamoroso di Musetti e poi anche volèe corsa dorsale e passantino stretto di dritto delizioso!

A-40 Prima slice che dà il punto all’aussie.

40-40 Con la prima De Minaur.

30-40 Palla corta di Musetti su cui arriva e colpisce di rovescio in modo vincente ADM.

15-40 Non risponde, cercando di farlo in modo vincente, di dritto l’azzurro.

Seconda, la quarta del game.

0-40 Slice Musetti, errore di dritto De Minaur!

0-30 Gratuito anche di rovescio. Anche qui il toscano aveva caricato la risposta.

0-15 Carica alla grande la risposta, come su consiglio di Simone Tartarini. Arriva il gratuito di dritto del rivale.

3-1 Meraviglioso dritto vincente di Musetti! Alla grande.

40-30 Servizio e formalità con lo schiaffo!

30-30 Scentra il dritto Musetti.

30-15 ACE (1°)!

15-15 Fortunosa risposta in campo dell’australiano, poi nello scambio sbaglia Musetti di dritto.

15-0 Altro punto in cui Musetti varia tenendo la gittata profonda, l’accelerazione di rovescio procura l’errore di De Minaur.

2-1 Servizio vincente: reazione di De Minaur dopo quel punto pazzesco.

A-40 Con lo smash a rimbalzo dopo il servizio ADM.

40-40 Errore di dritto, primo del match per l’azzurro.

30-40 ASSURDO ASSURDO PUNTO DI MUSETTI! Strettino clamoroso di De Minaur, l’azzurro con il perfetto candelotto difensivo: si riparte! CAMBIO DI RITMO SPAZIALE a quel punto con il dritto a lasciare fermo il rivale!

30-30 Esce di poco stavolta il rovescio carico.

15-30 Fuori il dritto dopo il servizio!

15-15 Prima vincente De Minaur, si carica il diavolo.

0-15 CHE ROBA! Vincente di rovescio che taglia le gambe al rivale Musetti!

2-0 Prima vincente!!

40-15 Non risponde di rovescio sulla seconda ADM.

30-15 WOW! Palla corta a uscire super. Recupero in extremis dell’aussie ma si ferma sul nastro!

15-15 Meraviglioso lungoriga di dritto di Musetti! De Minaur spinge ma l’azzurro risponde senza cedere mezzo centimetro, e risolve lui!

0-15 Errore di dritto di Musetti.

1-0 Che bellezza! Cambio lungoriga di Musetti vincente, o quantomeno appena scheggiato da De Minaur! Che inizio!

30-40 Con il dritto apre il campo e chiude ADM.

15-40 Esce l’accelerazione di dritto dell’aussie.

15-30 Gran risposta di rovescio e punto di Musetti!

15-15 Servizio vincente.

0-15 Alex De Minaur al servizio. Errore di dritto dell’aussie.

Niente. Ancora c’è da attendere, proposta di matrimonio in corso sul Santana.

23:05 Giocatori in campo tre minuti e si parte!

22:54 E allora, con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia, ecco che si può procedere con la rivincita della semifinale di Montecarlo! Sicuramente le condizioni lentissime della fredda serata madrilena avvantaggiano, SULLA CARTA, le variazioni del carrarino.

22:49 Ha chiuso Aryna. Tra poco Musetti-De Minaur!!

21:55 Sabalenka-Kostyuk 7-6, 2-2! Poi l’azzurro!

20:51 Sabalenka e Kostyuk in campo sul 3-3, poi toccherà a Musetti e a De Minaur!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo ottavo di finale del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Lorenzo MUSETTI e Alex De Minaur, rivincita della semifinale di Montecarlo vinta al tie-break decisivo dall’azzurro.

Dopo un’altra grande vittoria contro Tsitsipas ecco che l’azzurro vuole nuovamente issarsi in quarti di finale in un torneo di questa caratura in questa stagione che sin qui l’ha portato dove mai era arrivato: in top 10. Per confermarla serve una vittoria anche oggi, contro un giocatore che fa della solidità la sua virtù migliore. Musetti tuttavia ha sconfitto Etcheverry al primo turno e Tsitsipas. Ormai l’azzurro ha raggiunto uno status per cui è difficile che ceda il passo contro giocatori meno quotati di lui.

Vincendo oggi supererebbe virtualmente di nuovo Daniil Medvedev, ma sarà una bagarre fino all’ultimo punto questa settimana per chiudere all’interno dei primi 10 del mondo. Il lato psicologico giocherà il suo ruolo nella partita. De Minaur ha perso da Musetti la ultime due volte che si sono incontrati, sull’erba del Queen’s e qualche giorno fa nel Principato.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale di Madrid tra Lorenzo MUSETTI e Alex De Minaur. Si parte non prima delle 21:30 dopo il match Sabalenka-Kostyuk che inizierà non prima delle 20.00. Vi aspettiamo!