Puppo: “Fisicamente Musetti fa paura. Sinner durante l’anno non è abituato a parlare in italiano”

Tanti i temi trattati nel consueto appuntamento giornaliero di TennisMania, la trasmissione con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco in onda sul canale YouTube di OA Sport. Uno sguardo ovviamente al Masters 1000 di Madrid e alle vicende dei tennisti italiani e poi anche un commento sull’intervista di Jannik Sinner e a tutti i successivi risvolti.

Puppo ha parlato del match di Berrettini, analizzando soprattutto i timori del giocatore romano sull’eventualità di un nuovo infortunio: “Berrettini vuole stare lontano dagli infortuni per non compromettere la stagione sull’erba, considerando comunque anche i due tornei più importanti per lui sulla terra. Queste condizioni della terra che continuano a cambiare da Madrid a Roma e poi Parigi, non aiutano certamente”.

Il giornalista di Eurosport ha poi esaltato Lorenzo Musetti: “Quando Musetti riesce ad avere il tempo è implacabile. Fisicamente comunque fa paura. Riesce a muoversi benissimo, corre da una parte e dall’altra del campo. Io non lo vedo sudare. Qualcuno ha notato anche il suo tono muscolare con questa maglietta nuova. Si vede che sta proprio nel suo ambiente naturale”.

Infine il passaggio sull’intervista di Sinner e le polemiche per qualche difficoltà con la lingua italiana: “Jannik potrebbe anche aprirsi di più e potrebbe anche sorprenderci con un italiano migliore. Però bisogna anche dire che lui per tutto l’anno con il suo gruppo di lavoro parla in inglese e non sei abituato a parlare in italiano. Poi forse il fatto di non ampliare più i termini sia quasi una sorta di autodifesa per non andare oltre. Sulla domanda sul momento di sconforto sicuramente si è aperto. Però bisogna ricordare che Sinner parla soprattutto inglese”.