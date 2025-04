LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: esame contro due specialisti del doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di doppio maschile del Masters 1000 di Madrid (SPA) che vede coinvolti gli azzurri Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti opposti al croato Nikola Mektic e al neozelandese Michael Venus.

Gli azzurri a sorpresa hanno fatto loro il match d’esordio nel mille madrileno contro gli specialisti francesi e ottimi sulla terra battuta Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Un’affermazione a dir poco inaspettata quella della coppia tosco-laziale, che gioca insieme a Madrid per mettere minuti nella gambe in vista degli appuntamenti clou della stagione su argilla: Roma e Roland Garros.

Oggi c’è un’altra coppia di specialisti della nobile arte del doppio. Mektic e Venus sono infatti due giocatori che si dilettano solo a questa specialità, contrariamente agli azzurri che giocano solamente il singolare nella maggior parte dei tornei. I due occupano momentaneamente la tredicesima posizione nella race per le ATP Finals mentre gli azzurri sono entrati nel ranking grazie ai punti ottenuti vincendo all’esordio e con un altro successo entrerebbero come coppia nelle 60.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra COBOLLI/MUSETTI e Mektic/Venus, si parte come 4^ partita dalle 11, ma bisognerà capire a che ora finirà il singolare il toscano, che gioca contro Tsitsipas come 3° match dalle 11: dovranno passare quantomeno 60′ prima che, da regolamento, possa giocare il doppio. La durata della ‘pausa’ dipenderà infatti dalla durata del match di singolare, vi terremo aggiornati: non mancate!