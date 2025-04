ATP Madrid 2025: Zverev out, Ruud rinasce e batte Fritz nel giorno di Musetti

Giornata sull’ottovolante al Masters 1000 di Madrid. Il principale (per importanza, anche se non per tradizione) torneo spagnolo regala diverse situazioni tra l’atteso e l’inatteso, tra le rinascite e le uscite di scena quasi “chiamate”. Ma andiamo con ordine, al di là di un Lorenzo Musetti sempre più tra i big del rosso (e non solo) e di un Matteo Berrettini sul quale un certo tipo di dubbi relativi allo stato fisico permane.

Va fatto partire il discorso dai terzi turni, dove, in generale, di sorprese non se ne verificano poi tante. La più clamorosa riguarda Gabriel Diallo: il lucky loser canadese riesce ad avere la meglio su Cameron Norrie, e il britannico spreca così una grande occasione di ritrovare un posto importante in un torneo di livello. La partita più lottata, per certi versi, è Paul-Khachanov, con l’americano che sarà avversario di Jack Draper negli ottavi.

E a proposito di ottavi, è qui che succede un po’ di tutto. Innanzitutto, continua la corsa di Daniil Medvedev, per la seconda volta consecutiva ai quarti di finale in terra spagnola, ed è la sua quarta volta su quel rosso che ha sempre dichiarato di odiare (outlier storico rimane la vittoria di Roma 2023). Di fronte, però, non avrà Taylor Fritz: l’americano, infatti, deve subire il ritorno in auge di Casper Ruud. Per il norvegese sembrano davvero i giorni della rinascita, e si vede anche dalla performance d’autore che mette insieme per decretare la sconfitta del numero 3 del seeding.

Il colpo di mano vero, però, è di Francisco Cerundolo. Stesso luogo, stesso turno, stesso avversario, stessa vittoria: Alexander Zverev di nuovo non può nulla contro l’argentino, e il tedesco vede sempre più allontanarsi l’obiettivo di un numero 1 del mondo che Jannik Sinner, in questa fase, non ha mai realmente visto in pericolo.

ATP MADRID 2025: RISULTATI DI OGGI

Ottavi di finale

Cerundolo (ARG) [20]-Zverev (GER) [1] 7-5 6-3

Mensik (CZE) [22]-Bublik (KAZ) 6-3 6-2

Ruud (NOR) [14]-Fritz (USA) [3] 7-5 6-4

Medvedev [9]-Nakashima (USA) [31] 3-6 6-1 6-4

Terzi turni

Draper (GBR) [5]-Berrettini (ITA) [30] 7-6(2) rit.

Paul (USA) [11]-Khachanov [24] 6-3 3-6 6-2

Tiafoe (USA) [16]-Muller (FRA) 6-3 6-3

de Minaur (AUS) [6]-Shapovalov (CAN) [29] 6-3 7-6(3)

Musetti (ITA) [10]-Tsitsipas (GRE) [7] 7-5 7-6(3)

Dimitrov (BUL) [5]-Fearnley (GBR) [Q] 6-4 7-6(3)

Diallo (CAN) [LL]-Norrie (GBR) 2-6 6-4 6-4