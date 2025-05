LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: Sprint e qualifiche, la Ferrari vuole stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint e delle qualifiche del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Florida ci attende un day-2 negli States particolarmente incerto. La Sprint Qualifying di ieri ha dato un esito inatteso e scopriremo se quest’oggi ci sarà una riconferma o meno.

Il time-attack, infatti, ha sorriso a Kimi Antonelli. Il 18enne bolognese è andato a prendersi la p.1 per la gara odierna, sorprendendo per la capacità di adattamento su di un tracciato che non conosceva. Un feeling trovato subito e messo a frutto con grande talento. Antonelli ha la grande possibilità di partire davanti nella Sprint Race e di poter puntare al successo.

Vedremo cosa farà la Ferrari. Nel day-1 la Rossa ha faticato non poco a trovare la quadra e il sesto e settimo posto di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton lo stanno a testimoniare. Le sensazioni non sono state positive e servirà un grosso lavoro per invertire la tendenza. Da capire quale sarà la reazione delle McLaren e di Max Verstappen alla pole di Kimi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Sprint e delle qualifiche del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.00 italiane con la Sprint, mentre le qualifiche per lo schieramento di partenza della gara domenicale inizieranno dalle 22.00 nostrane. Buon divertimento!