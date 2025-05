F1, Max Verstappen: “Bene il primo settore ad alta velocità. Siamo consapevoli dei nostri limiti”

Max Verstappen partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena questo weekend presso l’Autodromo Internazionale della celeberrima metropoli statunitense.

Il detentore del titolo, da pochissime ore padre della piccola Lily, nello specifico ha dovuto cedere il passo a un supersonico Andrea Kimi Antonelli, bravissimo a mettere a referto la prima pole della carriera (seppur in una gara corta) fermando il cronometro a 1:26.482 precedendo così le McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris, quest’ultimo terzo proprio davanti all’olandese, quarto in griglia.

Una volta arrivato in zona mista, il pilota della Red Bull ha commentato quanto fatto: “Penso che le gomme stiano tenendo bene con le impostazioni che abbiamo scelto in Q3 – ha detto Verstappen – Abbiamo avuto sottosterzo fin dall’inizio. Si è potuto vedere che eravamo bravi nel primo settore, quello ad alta velocità, e che eravamo invece carenti in quello a bassa velocità”.

Verstappen ha quindi chiosato: “Non sono nella posizione in cui vorrei essere, ma siamo consapevoli dei nostri limiti e dobbiamo sfruttarli al meglio“.