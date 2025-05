KIMI ANTONELLI! Lampo abbagliante del giovane italiano: pole nella Sprint di Miami, battute le McLaren!

Andrea Kimi Antonelli compie la prima vera grande impresa della sua carriera in Formula Uno e conquista la pole position per la Sprint del Gran Premio di Miami 2025, sesto atto della stagione. Il rookie italiano della Mercedes si è inventato un giro da fenomeno con gomme morbide nuove quando più contava, togliendosi la soddisfazione di precedere le McLaren e dimostrando un talento cristallino anche nel time-attack a soli 18 anni.

Il bolognese classe 2006 si presenterà dunque al via della Sprint di domani in Florida davanti al leader del Mondiale Oscar Piastri e all’altra macchina papaya di Lando Norris, mentre a seguire troviamo la Red Bull di un solido Max Verstappen e l’altra Mercedes di George Russell, solo quinto a tre decimi dal nuovo compagno di squadra. Ferrari deve accontentarsi del ruolo di quarta forza in campo, con Charles Leclerc 6° e Lewis Hamilton 7°.

In SQ1 arriva subito un colpo di scena con l’eliminazione della Red Bull di Tsunoda, solo 18° prendendo bandiera a scacchi prima di poter cominciare l’ultimo time-attack. Fuori anche Stroll con l’Aston Martin, Doohan con l’Alpine, Bortoleto con la Sauber e Bearman con la Haas. Molto bene Mercedes con Russell davanti ad Antonelli in 1’27″688, poi un ottimo Albon davanti a Norris e Sainz. 8° Hamilton e 10° Leclerc.

In SQ2 si continua a girare come da regolamento con la mescola media: Piastri trova subito un gran tempo e rientra ai box senza rilanciarsi per un secondo tentativo, scivolando al terzo posto dietro a Norris (1’27″1) e Verstappen. 4° un convincente Antonelli davanti alle Ferrari e a Russell. Esclusi dalla top10 Hulkenberg con la Sauber, Ocon con la Haas, Gasly con l’Alpine, Lawson con la Racing Bulls e Sainz con la Williams.

In SQ3 Verstappen è l’unico a provare due tentativi con gomme soft, mentre tutti gli altri si giocano tutto in un unico giro secco. Antonelli mette assieme un time-attack da urlo e si porta davanti a tutti in 1’26″482, battendo le McLaren di Piastri e Norris per 45 millesimi e un decimo. Quarto Verstappen con la Red Bull a due decimi e mezzo, poi Russell e le Ferrari di Leclerc e Hamilton.

CLASSIFICA SPRINT QUALIFYING GP MIAMI F1 2025

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:26.482

2 Oscar Piastri McLaren +0.045

3 Lando Norris McLaren +0.100

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.255

5 George Russell Mercedes +0.309

6 Charles Leclerc Ferrari +0.326

7 Lewis Hamilton Ferrari +0.548

8 Alexander Albon Williams +0.711

9 Isack Hadjar Racing Bulls +1.061

10 Fernando Alonso Aston Martin +1.308

11 Nico Hulkenberg Kick Sauber

12 Esteban Ocon Haas F1 Team

13 Pierre Gasly Alpine

14 Liam Lawson Racing Bulls

15 Carlos SainzWilliams

16 Lance Stroll Aston Martin

17 Jack Doohan Alpine

18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber

20 Oliver Bearman Haas F1 Team