F1, Leclerc non ci crede più? “Situazione fastidiosa, non c’è molto margine di miglioramento”

La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami si è conclusa con uno storico risultato. Andrea Kimi Antonelli ha, per la prima volta in carriera, ottenuto la pole posizione in Formula 1 con il crono di 1:26.482, regalando all’Italia una prima posizione in griglia che mancava da 16 anni. Il rookie italiano ha anticipato Oscar Piastri che ha concluso la prova con un ritardo di 0.045.

Terzo posto per l’altra McLaren di Lando Norris che non è riuscito ad ottenere la prima fila e partirà nuovamente alle spalle del suo compagno di squadra. Quarto Max Verstappen che, al termine di due tentativi cronometrati, ha preceduto George Russell. Prestazione insufficiente per la Ferrari che ancora una volta si dimostra nettamente inferiore alle altre scuderie nelle qualifiche.

Charles Leclerc ha chiuso il Q3 in sesta posizione a 0.326 dalla pole precedendo il suo compagno di squadra Lewis Hamilton che scatterà domani in settima posizione nella Sprint Race. Il monegasco, dopo le qualifiche, ha dichiarato ai microfoni di F1 Tv: “Il giro era buono ma il risultato è negativo, il passo per ora non c’è. È un po’ fastidioso però la situazione in questo momento è questa. Domani farò del mio meglio per cercare di fare qualcosa di speciale in partenza”.

“Onestamente non c’è molto margine di miglioramento per quello che abbiamo visto oggi, la macchina al momento è questa. In ogni curva non siamo particolarmente veloci, quelle lente sono il nostro punto debole però cambiano da un weekend all’altro”, ha poi chiosato il pilota della Ferrari che domani dovrà rimontare dalla sesta casella ottenuta oggi.