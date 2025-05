F1, Lewis Hamilton: “Ci manca velocità, rimontare nella Sprint sarà difficile”

Lewis Hamilton ha chiuso in settima posizione le qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami 2025, sesto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il sette volte campione iridato ha perso nuovamente il confronto diretto con il compagno di squadra Charles Leclerc, inserendosi però subito alle sue spalle e con un distacco inferiore rispetto a Gedda e Sakhir.

“È stata una sessione migliore. Forse le prove libere erano andate un po’ meglio, ma ci manca un po’ di velocità. Dobbiamo lavorare per cercare di progredire. Rimontare nella Sprint? Non penso perché chi ci sta davanti va forte, per cui la nostra posizione credo sia questa“, dichiara il britannico della Ferrari ai microfoni di Sky Sport a fine venerdì.

Sulle possibili modifiche di assetto dopo la Sprint verso qualifiche e gara: “Ho sempre delle idee, ma non so se saranno giuste o meno. Sicuramente ci sono delle cose che possiamo prendere oggi, dei cambiamenti di set-up per come si è comportata la macchina e c’è del lavoro che dobbiamo fare per recuperare velocità nel resto del weekend“.