Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2025: Hamilton sul podio, Antonelli danneggiato da Verstappen

Oggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in condizioni meteo ballerine, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani sulla distanza canonica.

Kimi Antonelli è scattato dalla pole position, ma la partenza del giovane pilota della Mercedes non è stata delle migliori ed è stato superato da Oscar Piastri in maniera molto contestabile. L’alfiere della McLaren era in totale controllo della gara davanti a Lando Norris, ma quando mancavano sei giri al termine la pista si è sensibilmente asciugata e i piloti sono rientrati ai box per montare le gomme da asciutto.

La Ferrari è stata la più scaltra con Lewis Hamilton, capace di risalire in terza posizione, Antonelli è rientrato in pit-lane ma non si è potuto accomodare in piazzola perché la Red Bull ha commesso un unsafe release, Verstappen ha toccato la vettura del pilota italiano che è così dovuto tornare in pista senza fare la sosta e si è potuto fermare soltanto al giro successivo. Contestualmente Fernando Alonso è andato a sbattere contro il muro e la safety car ha aiutato Lando Norris.

Il pilota della McLaren aveva appena eseguito il proprio pit-stop e si è così messo al comando davanti a Piastri e a Hamilton, mentre Verstappen era quarta ma è stato punito di dieci secondi ed è dunque finito dalla zona punti. Si è arrivati in regime di safety car, Lando Norris ha vinto la Sprint Race del GP di Miami davanti a Norris e Hamilton. Kimi Antonelli ha concluso in decima posizione a causa dell’impedimento subito da parte della Red Bull.

Charles Leclerc non ha preso parte all’evento perché è andato a sbattere contro il muro durante il giro di formazione: il pilota della Ferrari ha dovuto fare i conti con l’aquaplaning, ha perso il controllo della vettura e non si è potuto presentare sulla griglia di partenza. Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP di Miami, i risultati e la classifica della gara veloce del Mondiale F1.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP MIAMI F1 2025

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Alexander Albon (Williams)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Oliver Bearman (Haas)

9. Yuki Tsunoda (Red Bull)

10. Kimi Antonelli (Mercedes)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

13. Isack Hadjar (Racing Bulls)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

16. Jack Doohan (Alpine)

17. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di dieci secondi

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Carlos Sainz (Williams)

Non partito Charles Leclerc (Ferrari)

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP MIAMI F1 2025

1 Lando Norris McLaren Leader 1

2 Oscar Piastri McLaren +0.672 1

3 Lewis Hamilton Ferrari +1.073 1

4 Alexander Albon Williams +2.522 1

5 George Russell Mercedes +3.127 1

6 Lance Stroll Aston Martin +3.412 1

7 Liam Lawson Racing Bulls +4.024 1

8 Oliver Bearman Haas F1 Team +4.218 1

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +5.153 1

10 Kimi Antonelli Mercedes +5.635 2

11 Pierre Gasly Alpine +5.973 1

12 Nico Hulkenber gKick Sauber +6.153 1

13 Isack Hadjar Racing Bulls +7.502 1

14 Esteban OconHaas F1 Team +8.998 1

15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +9.675 1

16 Jack Doohan Alpine +9.909 1

17 Max Verstappen Red Bull Racing +12.059 1

18 Fernando Alonso Aston Martin – – 1

19 Carlos Sainz Williams – – 2

20 Charles Leclerc Ferrari – –