VIDEO Leclerc, clamoroso errore a Miami: incidente nel giro di posizionamento con gomme sbagliate, addio Sprint!

Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muretto durante il giro di formazione che ha preceduto la Sprint Race del GP di Miami, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino della metropoli statunitense. Un vero e proprio acquazzone si è abbattuto sul tracciato e il monegasco è stato mandato in pista su gomme intermedie al volante della Ferrari.

Si è trattato di un vero e proprio azzardo in quel frangente da parte della Scuderia di Maranello, perché le condizioni meteo erano davvero al limite e in quel momento specifico sarebbe stato opportuno adottare le mescole da bagnato come fatto da altre scuderie. Il pilota del Cavallino Rampante ha dato un po’ di gas lungo il rettilineo che portava a curva 11, ma l’aquaplaning è stato esagerato, la vettura gli è scartata verso destra e l’impatto contro la barriera è stato inevitabile.

Pochi istanti prima il monegasco aveva dichiarato in un team radio che le condizioni erano da gomma full wet. Dopo l’impatto Charles Leclerc ha dovuto parcheggiare la propria monoposto e dunque non prenderà parte alla gara veloce in programma alle ore 18.00 italiane, sarebbe stato chiamato a una rimonta dalla sesta posizione. Anche Lewis Hamilton, settimo sulla griglia con l’altra Rossa, ha espresso il proprio parere contrario riguardo alla mescola scelta dal muretto.

Il britannico guiderà l’unica Ferrari in pista nella Sprin Race, poi alle ore 22.00 sono in programma le qualifiche in vista del Gran Premio di domani. Kimi Antonelli scatterà dalla pole position per la prima volta in carriera, davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris e alla Red Bull di Max Verstappen. Il pilota italiano della Mercedes ha dichiarato pochi minuti prima della partenza ai microfoni di Sky: “La pista è impraticabile“.

VIDEO INCIDENTE CHARLES LECLERC