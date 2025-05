F1 oggi in tv, GP Miami 2025: orari prove libere e Qualifiche Sprint, programma, streaming

Oggi, venerdì 2 maggio, prenderà il via il week end del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Messo alle spalle il trittico Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, il Circus torna in scena dopo una settimana di pausa sul tracciato della Florida, creato attorno all’Hard Rock Stadium. Un circuito dalle caratteristiche particolari in cui i tecnici saranno costretti a trovare il giusto compromesso per avere una vettura in grado di andar forte sia sui lunghi rettilinei che nelle parti più guidate.

La Ferrari vorrà dare un seguito a quanto accaduto a Jeddah, dove Charles Leclerc ha colto il primo podio stagionale nella gara domenicale. Una grande prestazione del pilota monegasco, che ha saputo estrarre il meglio dalla propria monoposto, ma gli obiettivi della Rossa sono ben più ambiziosi. A questo proposito, il britannico Lewis Hamilton è chiamato a una reazione.

Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la seconda del 2025 dopo quella di Shanghai (Cina), che vide trionfare proprio Hamilton. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale.

Il venerdì del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) a pagamento, mentre in chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la differita della Sprint Qualifying domani, sabato 3 maggio. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro su TV8.it solo quella del time-attack citato, come detto in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 2 maggio (orari italiani)

Ore 18.30-19.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 22.30-23.14 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le Sprint Qualifying domani alle ore 16.05.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le Sprint Qualifying domani alle ore 16.05.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 3 maggio

Ore 16.05-17.15 F1, Sprint Qualifying – Differita tv in chiaro.