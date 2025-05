F1, Charles Leclerc: “Sono convinto della direzione che abbiamo preso. Speriamo di vincere”

Charles Leclerc vuole recitare un ruolo da protagonista in Florida per il Gran Premio di Miami 2025, valevole come sesto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari, reduce dal primo podio dell’anno ottenuto due settimane fa in Arabia Saudita con il terzo posto di Gedda, proverà a confermarsi nelle posizioni che contano anche sul tracciato cittadino statunitense.

“Il prossimo obiettivo da raggiungere è la vittoria. Sicuramente a Gedda è andata abbastanza bene. Abbiamo fatto un bel weekend. Stiamo andando nella direzione giusta, continuando a spingere in quella direzione che ho trovato molto interessante“, dichiara ai media il nativo del Principato alla vigilia del weekend americano.

Sulle prospettive in vista del GP di Miami, in un weekend in cui verrà utilizzato il formato Sprint: “Stavolta abbiamo avuto anche il tempo di provare un po’ di più al simulatore per avere una base giusta da cui partire per questo fine settimana. Ed è anche un weekend sprint, questi sono weekend che mi piacciono. Speriamo di poter portare una vittoria a casa“.

Sulla speranza che il lay-out della pista a Miami possa favorire le caratteristiche della SF-25: “Non penso, però spero che ci sorprenderemo. Sono convinto della direzione che abbiamo preso e quello mi aiuta a tirare di più fuori dalla macchina. Quindi mai dire mai. Io ci credo“.