F1, Max Verstappen assente nel giovedì di Miami, l’olandese sta per diventare padre

Si aprirà alle ore 19.30 il classico appuntamento della conferenza stampa piloti, prevista ogni giovedì in apertura del Gran Premio. A presentare il GP di Miami, in programma domenica alle ore 22.00, ci sarebbe dovuto essere anche Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha scelto però di arrivare in Florida con un giorno di ritardo, saltando l’appuntamento con la stampa.

Il motivo di questa scelta è l’attesa nascita del suo primo figlio e la vicinanza alla sua compagna Kelly Piquet, figlia del tre volte campione Nelson e già madre di una bambina (Penelope), avuta con il pilota Daniil Kvjat. Il quattro volte campione del mondo aveva già annunciato la gravidanza ai media lo scorso dicembre, rendendo la notizia pubblica attraverso un post su Instagram.

La Red Bull, in una nota ufficiale, ha comunicato la notizia alla stampa, aggiungendo che Verstappen sarà regolarmente in pista domani per le prove libere. La scuderia di Milton Keynes ha scelto di non aggiungere ulteriori commenti per rispettare la privacy del suo pilota e della sua famiglia. L’olandese è atteso dunque domani in Florida, per disputare un Gran Premio attesissimo che l’anno scorso lo ha premiato con la seconda posizione alle spalle di Lando Norris.

Non ci resta che aspettare la giornata di venerdì per vedere all’opera Verstappen, terzo in classifica piloti con 87 punti ottenuti. L’appuntamento per la prima prova libera, che aprirà il sipario sul weekend statunitense, è domani alle ore 18.30.