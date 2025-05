F1, Lewis Hamilton: “Ci sono tante cose che mi impediscono di essere costante”

Una chimica da trovare. Lewis Hamilton si presenta con tanti interrogativi al via del week end di Miami, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato della Florida, creato attorno all’Hard Rock Stadium, il sette-volte iridato spera di avere sensazioni migliori da quelle che ci sono state nei precedenti appuntamenti del campionato con la Ferrari.

“Ci sono tante cose che m’impediscono di essere costante. Anche in Mercedes i primi sei mesi furono duri. Ci si deve abituare. Sto cercando duro per adattarmi. Non so cosa aspettami qui, cercherà di fare il meglio possibile e ottimizzare la vettura. Leclerc ha fatto una grande gara a Jeddah e dobbiamo ripeterci“, ha raccontato in conferenza stampa.

Vero è che Lewis si è imposto nell’unica Sprint di quest’anno, disputata a Shanghai, e negli States si replicherà. “In questo format non fai troppi cambiamenti rispetto alle libere, mentre negli altri week end l’abbiamo peggiorata. Adattarsi subito è difficile? È vero, ma ci sono aspetti differenti per tutti”.

La Rossa che si presenta a questo round con una nuova livrea, rievocando il 1964 e festeggiando anche l’anno di collaborazione con HP, multinazionale americana e main sponsor della scuderia di Maranello.