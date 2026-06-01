F1, per Mercedes Monaco sarà una trappola? Nuova frizione per Antonelli e diverso software per evitare le pessime partenze!

Nel fine settimana del 5,6 e 7 giugno la Formula 1 sarà impegnata a Montecarlo, dove si disputerà il GP di Monaco. Al riguardo, è doveroso sottolineare come l’appuntamento del Principato possa rappresentare una vera e propria trappola per le Mercedes, sinora dominanti. Il team ha vinto tutti i 5 GP andati in scena tra Oceania, Estremo Oriente e Nord America, ma nel primo appuntamento sul Vecchio Continente la musica potrebbe cambiare.

La trappola è rappresentata dal fatto che a Montecarlo è ormai diventato impossibile sorpassare in pista. Non è mai stato facile, beninteso, ma le dimensioni delle attuali F1 – più simili a quelle dei pick-up che a quelle di auto da corsa propriamente dette – hanno reso pressoché impossibile un compito già arduo. Sappiamo bene come, a oggi, l’unico punto debole delle W17 sia rappresentato dalla partenza.

Quante volte abbiamo visto le Frecce d’Argento scattare in maniera bradipeda, venendo letteralmente sverniciate da altre monoposto? Poi, la superiorità prestazionale delle vetture anglo-tedesche ha rimesso tutto in ordine, dal loro punto di vista. Però, partire davanti e ritrovarsi subito indietro non rappresenta mai lo scenario auspicabile!

Nel Principato, poi, è proprio lo scenario da evitare. Finché si gareggia in autodromi veri, oppure in tracciati cittadini dove lo spazio è comunque accettabile, allora si fa in tempo a rimediare. Al contrario, il budello monegasco è un ambiente dove si rischia di restare intrappolati a lungo alle spalle di un rivale dotato di un’auto meno performante. A volte, quel “a lungo” coincide con la bandiera a scacchi.

Dunque, trappola monegasca per la Mercedes, che non a caso presenterà delle novità. Innanzitutto sul software, perché è evidente come le dimensioni della power unit non siano la ragione primaria degli scatti al rallentatore (McLaren ha lo stesso motore, ma parte in maniera molto più efficace). In seconda istanza, Kimi Antonelli ha domandato di modificare la leva della frizione, in maniera tale da poterla rilasciare in maniera più efficace.

Vedremo cosa accadrà domenica 7 giugno, quando l’intero Gran Premio potrebbe risolversi nell’arco di pochi istanti. Intanto bisognerà qualificarsi al meglio, dopodiché si penserà al resto. Di certo, l’avvio monegasco può rappresentare una grande occasione per chi ambisce a spezzare il monopolio argentato in questo 2026. La trappola è posizionata a Santa Devota…