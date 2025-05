F1, Lando Norris: “Piastri migliore di me finora, lavoro per essere più veloce a Miami”

Nel 2024, a Miami, Lando Norris ottenne il tanto sospirato primo successo in F1. Una gara in cui il britannico sfruttò alla perfezione il proprio pacchetto, approfittando dell’ingresso della Safety Car funzionale alla propria strategia. E così, in vista del week end di questo campionato in Florida, l’alfiere della McLaren vuole replicare.

“Salire sul gradino più alto del podio era il mio sogno da bambino e farlo qui lo scorso anno è stato bellissimo, spero di poterlo rifare quest’anno. Le sfide sono le stesse di sempre ovvero gli avversari. Al momento forse siamo i migliori ma gli altri sono lì. Cercheremo di migliorare come ci proveranno gli altri, io spero in un week end pulito“, ha affermato Norris in conferenza stampa.

“Sto lavorando per capire dove migliorare. Ma non è né mancanza di velocità né di talento. Ci sono cose a livello di guida e di feeling con la macchina da migliorare. L’aggiornamento per rendermi la macchina più semplice? Aiuterà ma non so esattamente le tempistiche. Credo sia più un mix di cose che verranno progressivamente utilizzati. Ma non voglio aggrapparmi solo a questo. Il team sta lavorando sodo e sono fiducioso che arriveremo a una soluzione“, ha aggiunto Lando.

Una monoposto che, per quanto visto finora, sembra essere sfruttata meglio dal suo compagno di squadra, Oscar Piastri (leader campionato con 10 punti di vantaggio su Norris). Il britannico a questo proposito ha dichiarato: “Penso che ci siano alcune cose che non mi consentano di provare le sensazioni di cui avrei bisogno e per permettermi di guidare come penso di poter fare. Si tratta di piccole cose, ma le qualifiche sono questioni di centesimi ed è questo di cui mi lamento. Lui è stato più bravo ad adattarsi forse, però possono arrivare cose che mi aiuteranno a esprimermi a livello più alto. Non mi aspettavo fosse così difficile adattarmi a inizio stagione, non c’erano evidenze alla viglia. Sapevamo che la macchina sarebbe stata più veloce, ma fino a quando non vai in pista non vedi. E poi in alcune piste mi sono sentito meglio, in altre meno…“.

Si fa un gran parlare poi dell’applicazione della nuova direttiva tecnica dal GP di Spagna sull’uso delle ali flessibili. Alcuni tra gli addetti ai lavori hanno sostenuto che questo cambiamento potrebbe mettere in discussione la leadership della McLaren. Lando non è dello stesso avviso: “Non crediamo che da Barcellona in poi i valori possano cambiare. Penso che noi saremo forti per tutta la stagione, gli altri possono pensare ciò che vogliono“.