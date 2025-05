LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: solo una sessione di libere, poi le qualifiche per la Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Miami (Stati Uniti), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Tutto pronto per il via di uno degli appuntamenti più glamour della stagione in una delle città del divertimento per antonomasia. Il circuito situato nei pressi dell’Hard Rock Stadium sarà teatro di un weekend denso di emozioni, le quali saranno subito protagoniste già da oggi con la Sprint Qualifying della tarda serata.

Per l’adozione del formato con la sprint, il fine settimana di Miami prevede solo una sessione di prove libere. Alle 18.30 italiane le dieci scuderie dovranno concentrare tutto il lavoro negli unici 60 minuti a disposizione per preparare al meglio giro secco e passo gara. Alle 22.30 scatterà invece la qualifica relativa alla gara sprint, sessione imprevedibile viste le particolari regole a cui sono sottoposte le squadre.

La pausa di una settimana, seguita al trittico Giappone-Bahrain-Arabia Saudita, ha permesso alle squadre di rifiatare in vista dell’appuntamento statunitense. Ovviamente sarà caccia furiosa alla McLaren: Oscar Piastri e Lando Norris saranno gli uomini da battere, con Max Verstappen (Red Bull) candidato numero uno per impensierire i papaya. Ferrari che, dopo il primo podio stagionale colto da Charles Leclerc a Jeddah, proverà ad effettuare un ulteriore step in avanti per poi concentrarsi sull’attesissimo appuntamento di Imola.

Il venerdì di Miami scatterà alle ore 18.30 con le prove libere, quindi alle ore 22.30 sarà la volta della attesissima Sprint Qualifying. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Formula Uno a Miami. Buon divertimento!