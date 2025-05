F1, Andrea Kimi Antonelli: “A Miami dovrò fare un gran lavoro su me stesso”

Un’altra occasione di crescita per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes è pronto ad affrontare per la prima volta in Formula 1 il GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025, pianificato questo fine settimana all’International Autodrome della celeberrima città degli Stati Uniti.

Appuntamento importante per l’italiano, attualmente sesto nella classifica piloti e artefice in questi primi fine settimana di prestazioni di alto livello e con margine di crescita significativi. Una volta arrivato davanti ai media, l’emiliano ha svelato le sue sensazioni prima del prossimo impegno:

“Sarà molto emozionante, è la mia prima volta a Miami e non solo in pista ma anche in città – ha detto Antonelli – Il nostro ritmo in qualifica è sempre stato ottimo, il che ci consente di lottare per la testa della classifica. Abbiamo avuto qualche difficoltà durante la gara a Jeddah, ma penso che avremo qualcosa per cui lottare questo fine settimana“.

Antonelli ha quindi proseguito: “Utilizzeremo gli stessi compound, come a Jeddah. Sicuramente può aiutare, anche se lì non è andata bene ed abbiamo faticato più del solito. Comunque abbiamo studiato quanto successo e compreso anche le cause dei problemi avuti. Avere lo stesso compound aiuta, per me sarà una pista diversa, nuova. Ci sarà da fare un gran lavoro su me stesso, dovrò imparare molto velocemente”.