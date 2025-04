LIVE Italia-Francia, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: serve una grande impresa per giocarsela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti al quarto turno del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile. Quest’oggi, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, si sfidano Italia e Francia.

La nazionale di Fabio Roselli vuole proseguire l’ottimo stato di forma, nonostante sul suo cammino ci sia una delle formazioni più in palla del momento, ovvero la Francia. La compagine transalpina non ha mai perso in questo Sei Nazioni 2025, collezionando tre vittorie in altrettante partite, rispettivamente contro Irlanda, Scozia e Galles. D’altro canto, l’Italia, ha rimediato due batoste contro contro Inghilterra e Irlanda, per poi prevalere sulla Scozia ad Edimburgo (25-17). Questa la classifica del Sei Nazioni femminile 2025 a due giornate dal termine:

1° Inghilterra – 15 punti

2° Francia – 14 punti

3° Irlanda – 5 punti

4° Italia – 5 punti

5° Scozia – 4 punti

6° Galles – 1 punto

Francia dunque in piena lotta per quello che sarebbe il sesto Sei Nazioni della sua storia. Le azzurre tenteranno l’impresa con alcuni cambi rispetto alla partita precedente, soprattutto in mediana, dove Bitonci e Madia partiranno titolari. Out invece Stevanin, causa frattura delle narici nasali che la terrà a casa per tutto il proseguimento del torneo.

I precedenti sembrano favorire le francesi, 23 le vittorie su 29 scontri. L’ultimo dei 5 successi azzurri risale al settembre 2022, quando l’Italia femminile di Andrea Di Giandomenico sconfisse in rimonta le transalpine 26-19, in un’amichevole giocatasi a Biella in preparazione alla Coppa del Mondo.

LE FORMAZIONI DELLE DUE NAZIONALI:

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Sara Mannini, 11 Alyssa D’Incá, 10 Veronica Madia, 9 Alia Bitonci, 8 Elisa Giordano, 7 Alissa Ranuccini, 6 Beatrice Veronese, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani

A disposizione: 16 Desiree Spinelli, 17 Emanuela Stecca, 18 Gaia Maris, 19 Sara Tounesi, 20 Francesca Sgorbini, 21 Sofia Stefan, 22 Beatrice Capomaggi, 23 Beatrice Rigoni

Francia: 15 Morgane Bourgeois, 14 Joanna Grisez, 13 Marine Ménager, 12 Gabrielle Vernier, 11 Émilie Boulard, 10 Carla Arbez, 9 Pauline Bourdon-Sansus, 8 Teani Feleu, 7 Séraphine Okemba, 6 Romane Ménager, 5 Madoussou Fall-Raclot, 4 Manae Feleu, 3 Assia Khalfaoui, 2 Manon Bigot, 1 Yllana Brosseau

A disposizione: 16 Élisa Riffoneau, 17 Ambre Mwayembe, 18 Clara Joyeux, 19 Charlotte Escudero, 20 Axelle Berthoumieu, 21 Léa Champon, 22 Alexandra Chambon, 23 Lina Queyroi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Francia, valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile. Calcio d’inizio alle ore 14:00, vi aspettiamo!