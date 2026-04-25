LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre devono sbloccarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Scozia, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Una partita tra due squadre reduci da altrettante brutte sconfitte contro Irlanda e Inghilterra.

Le azzurre sono state letteralmente dominate dalle irlandesi, perdendo con un sonoro 57-20, mentre la Scozia si è dovuta inchinare all’Inghilterra 40-8. L’Italia, dunque, proverà a raggiungere la prima vittoria in questa edizione del torneo, mentre le scozzesi andranno a caccia del secondo trionfo dopo la vittoria all’esordio contro il Galles.

Per questa sfida, che andrà in scena a Parma, nella cornice dello stadio ‘Sergio Lanfranchi’, il CT della nazionale italiana Fabio Rosselli ha scelto in prima linea Silvia Turani, Vittoria Vecchini e Vittoria Zanette. Seconda linea, invece, che sarà composta da Valeria Fedrighi e Giordana Duca, mentre in terza linea confermato il terzetto formato da Francesca Sgorbini, Alissa Rannuccini ed Elisa Giordano. In mediana ci saranno Sofia Stefan e Veronica Madia, con Stefania Mannini e Michela Sillari come centri; Alyssa D’Inca e Aura Muzzo saranno le due ali, con Vittoria Ostuni Minuzzi come estremo.

Il calcio di inizio tra Italia e Scozia verrà dato alle 17.30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!