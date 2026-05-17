LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza

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Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Galles e Italia, valida per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni femminile 2026.. Una partita molto attesa, con le azzurre a caccia del secondo successo nel torneo e che sognano – se la Scozia darà una mano – di chiudere il Sei Nazioni 2026 sul podio.

L’Italia è reduce dalla netta sconfitta contro l’Inghilterra per 33-61, un punteggio che però non deve venir visto in maniera negativa, perché contro la formazione più forte del torneo le azzurre hanno saputo mostrare dell’ottimo rugby, segnare ben 5 mete (nessuna formazione c’era riuscita), contenendo al massimo le forti britanniche. Di contro, invece, il Galles è ancora a quota zero successi e vorrà chiudere in bellezza un torneo difficile.

Per la sfida con il Galles Roselli ha scelto una prima linea formata da Turani, Vecchini e Maris, con Fedrighi – alla sua ultima partita prima del ritiro – e Duca in seconda linea e con l’ormai collaudata terza linea con Sgorbini, Ranuccini e Giordano. Stefan e Madia agiranno in mediana, Mannini e Sillari i centri, mentre il triangolo allargato sarà composto da D’Incà, Granzotto e Ostuni Minuzzi. In panchina Cheli, Zanette, Dosi, Frangipani, Veronese, Bitonci, Stevanin e Muzzo.

Il calcio di inizio tra Galles e Italia verrà dato dalle ore 13:15. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!