Sei Nazioni femminile 2025, l’Italia sbanca Edimburgo! Scozia battuta 17-25

Arriva il giorno del riscatto nel Sei Nazioni 2025 di rugby femminile per le azzurre del CT Fabio Roselli, che dopo le sconfitte patite in Inghilterra e contro l’Irlanda, superano a domicilio la Scozia nel match disputato all’Hive Stadium di Edimburgo, imponendosi per 17-25 ed ottenendo il massimo risultato, con il bonus offensivo, raggiunto grazie alle 5 mete messe a segno, ed impedendo alle padrone di casa di marcare punti, contenendo a 3 le segnature avversarie e mantenendo il +8 finale sulle avversarie.

Nel primo tempo le scozzesi passano in vantaggio al 13′ con la meta di Rollie, mentre la trasformazione di Nelson, l’unica andata a segno in assoluto nell’intero match, vale il 7-0. La reazione delle azzurre si concretizza nella seconda parte della frazione: l’Italia prima accorcia con la marcatura di Sgorbini al 23′, poi firma il sorpasso con la segnatura di Muzzo alla mezz’ora di gioco, per il 7-10 con cui si va al riposo.

Nella ripresa le padrone di casa tornano a condurre con la meta di Gallagher al 44′, ma ad essere decisivo nell’economia dell’incontro è il cartellino giallo rifilato a Thomson al 55′: l’Italia sfrutta la temporanea superiorità numerica e va subito a marcare con Ostuni Minuzzi per il 12-15, per poi allungare al 65′ con la segnatura di D’Incà, che vale il 12-20. La Scozia torna in scia con la meta di McGhie al 73′, ma al minuto 77 la seconda marcatura personale di Muzzo blinda la vittoria azzurra, che arriva con il punteggio di 17-25.