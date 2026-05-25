Monaco: “Mai avuto dubbi sul modo di stare in campo di Cinà. Prossimo turno un passaggio importante della carriera”

Nella puntata di TennisMania andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato in maniera approfondita della vittoria all’esordio di Federico Cinà.

I pregi del giovane azzurro: “Sul modo di stare in campo non abbiamo mai avuto dubbi, per la testa e il modo di stare in campo è sempre stato veramente, per l’età che aveva, eccezionale, e quindi io su quello ho sempre avuto pochissimi dubbi. Nell’analizzare la partita, è chiaro che tu dici ‘La prima volta 3 su 5 è ostica’, però tante volte il giocatore che entra in campo per la prima volta 3 su 5, è vero che non ha esperienza, però tutto sommato se la vive, se la gioca, non è per forza un handicap”.

L’importanza delle condizioni di gioco e di un piano tattico: “Hai un vantaggio, il caldo, con Opelka, perché sicuramente il fattore caldo è un vantaggio, però è anche una condizione di gioco molto veloce, hai voglia ad allenare la risposta nei giorni prima, quando ti trovi per la prima volta un battitore del genere, che probabilmente da quando è tornato dagli infortuni al gomito forse non è più così devastante col servizio, ma rimane un servizio ovviamente molto, molto complicato, però poi la considerazione da fare su quella tipologia di avversari è che vai in campo con uno schema in testa, con un’idea ben precisa ovviamente, rispondere quando è possibile e muoverlo, mettere la prima e muoverlo, però questi giocatori poi non è che da dietro siano sempre vulnerabili, cioè tengono lo scambio molto più di quanto si pensi in certi momenti, magari non nell’arco di tutta la partita, quindi poi non è che lo carichi una volta, lo muovi ed è finita. Non è proprio così semplice la questione, ma è chiaro che è il tema della partita“.

La forza mentale dell’azzurro: “Ovviamente tatticamente non è difficile affrontare Opelka, è difficile poi mettere in campo il piano di gioco nella dinamica della partita, perché lui poteva già vincere in quattro set. Nel tiebreak del quarto è avanti di un minibreak, perdere quel set può essere una vera mazzata, invece lui si è rimesso lì ha conquistato le occasioni e poi quell’ultimo game è stato strepitoso, è stato proprio giocatore“.

Monaco ha scherzato col padre di Cinà: “Adesso dovrà per forza farsi venire ad intervistare Francesco, perché mi aveva detto ‘Aspetto un buon risultato’, infatti ieri gli ho scritto ‘Questo è un buon risultato nei tuoi parametri, va bene?’. Lui si è messo a ridere e ha detto ‘Stavolta non posso scappare’, quindi a breve avremo sicuramente Francesco Cinà che ci racconterà qualcosa, magari in futuro anche Federico, adesso è meglio lasciarlo tranquillo, perché deve giocare, c’è un secondo turno, è un passaggio che sarà importante nella sua carriera, perché comunque lo può sbloccare. Ho visto l’aggiornamento del ranking e va al numero 179“.