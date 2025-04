Sei Nazioni femminile, infortunio per Emma Stevanin: finito il suo torneo

L’Italia del rugby femminile dovrà fare a meno di Emma Stevanin non soltanto per il match contro la Francia, ma anche per la sfida contro il Galles, che deciderà il piazzamento delle azzurre nella classifica finale del Sei Nazioni 2025, torneo che per l’atleta del Valsugana Rugby Padova è concluso.

Stevanin, che vanta 22 presenze con la maglia della Nazionale, è stata sottoposta ad un check medico al termine della sfida vinta in Scozia dalle azzurre domenica scorsa all’Hive Stadium di Edimburgo, nel corso della quale era stata sostituita alla mezz’ora della ripresa a causa di un trauma al volto.

Gli esami strumentali a cui Stevanin è stata sottoposta, purtroppo, hanno evidenziato una frattura delle ossa nasali e del massiccio facciale, che impediranno all’azzurra di proseguire il torneo. Il percorso di recupero verrà deciso dallo staff della Nazionale assieme a quello del Valsugana Rugby Padova.