Sei Nazioni femminile, l’Italia sfida la fortissima Francia a Parma

Quarto turno del Guinness Sei Nazioni femminile 2025 e per l’Italia di Fabio Roselli si presenta sabato pomeriggio la durissima sfida contro la Francia, una delle formazioni che si stanno giocando il titolo. E dopo la vittoria contro la Scozia le azzurre sognano una prestazione di livello per confermare la crescita dopo i due ko iniziali.

Le transalpine, infatti, arrivano da tre successi consecutivi e inseguono a un solo punto di distanza l’Inghilterra, che sfideranno nell’ultimo turno del torneo in quella che sarà la sfida per il titolo. L’Italia, invece, con il successo a Edimburgo è risalita al terzo posto in classifica, a pari merito con l’Irlanda, e cercherà di mettere il più possibile in difficoltà le francesi in un match dal pronostico però abbastanza segnato.

“Dobbiamo continuare il nostro percorso un passo alla volta, correggendo le cose che non hanno funzionato contro la Scozia: ci sono stati degli errori dettati dalla mancanza di precisione e dalla fatica. L’obiettivo è rendere sempre più preciso il nostro modo di giocare, crescere insieme e migliorare sempre di più il nostro gioco” ha dichiarato il pilone azzurro Gaia Maris alla vigilia del match.

ITALIA – FRANCIA

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Sara Mannini, 11 Alyssa D’Incá, 10 Veronica Madia, 9 Alia Bitonci, 8 Elisa Giordano, 7 Alissa Ranuccini, 6 Beatrice Veronese, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani

A disposizione: 16 Desiree Spinelli, 17 Emanuela Stecca, 18 Gaia Maris, 19 Sara Tounesi, 20 Francesca Sgorbini, 21 Sofia Stefan, 22 Beatrice Capomaggi, 23 Beatrice Rigoni

Francia: 15 Morgane Bourgeois, 14 Joanna Grisez, 13 Marine Ménager, 12 Gabrielle Vernier, 11 Émilie Boulard, 10 Carla Arbez, 9 Pauline Bourdon-Sansus, 8 Teani Feleu, 7 Séraphine Okemba, 6 Romane Ménager, 5 Madoussou Fall-Raclot, 4 Manae Feleu, 3 Assia Khalfaoui, 2 Manon Bigot, 1 Yllana Brosseau

A disposizione: 16 Élisa Riffoneau, 17 Ambre Mwayembe, 18 Clara Joyeux, 19 Charlotte Escudero, 20 Axelle Berthoumieu, 21 Léa Champon, 22 Alexandra Chambon, 23 Lina Queyroi