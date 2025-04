Jasmine Paolini vince e convince contro Katie Boulter nel secondo turno a Madrid in 61′ di gioco!

Jasmine Paolini vince e convince nel secondo turno del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, la n.6 del ranking ha sconfitto in appena 61′ di gioco la britannica Katie Boulter (n.40 del ranking) col punteggio di 6-1 6-2 e nel secondo parziale Jasmine si è trovata avanti 5-0 e servizio, con la possibilità di rifilare il bagel alla sua avversaria. Un match, quindi, a senso unico in cui la toscana ha messo in mostra il suo tennis brillante. Nel terzo round la prossima rivale verrà fuori dal confronto tra la polacca Magda Linette (n.29 del seeding) e la greca Maria Sakkari.

Nel primo set Paolini mette fin da subito tanta pressione a Boulter con la sua risposta, ottenendo il break nel secondo game. Il servizio però non dà una mano a Jasmine e la britannica “restituisce il favore”. Da quel momento però la giocatrice tricolore cambia decisamente marcia, prendendo il comando delle operazioni da fondo e facendo valere il suo peso di palla sulla terra così rapida della capitale spagnola. La conseguenza è un 6-1 chiaro in favore dell’azzurra.

Nel secondo set la n.6 del mondo dilaga, mettendo in crisi la povera giocatrice del Regno Unito, non in grado di tenere la pressione da fondo. Paolini tenta varie soluzioni e il punteggio le dà fiducia. In un amen, si trova 5-0 e con la possibilità di servire per chiudere la contesa. Jasmine non sfrutta però una palla match e si complica un po’ la vita. È solo un appuntamento rimandato dal momento che sul 6-2 ci sono i titoli di coda.

Le statistiche sono un po’ impietose per Boulter e chiaramente sorridono a Paolini: 67% dei punti vinti con la prima di servizio e il 60% con la seconda dall’italiana rispetto al 39% e al 15% della fidanzata di Alex de Minaur.