Dove vedere in tv Errani/Paolini-Chan/Olmos, WTA Madrid 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini e Sara Errani affronteranno la messicana Giuliana Olmos e la taiwanese Hao-Ching Chang nei sedicesimi di finale del torneo di doppio che anima il WTA 1000 di Madrid. Le Campionesse Olimpiche faranno il proprio esordio in coppia sulla terra rossa della capitale spagnola, dove figurano come teste di serie numero 2 del tabellone. Le azzurre partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare due avversarie che potrebbero creare qualche grattacapo su questa superficie.

L’appuntamento è per sabato 26 aprile alle ore 12.00: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Campo 7. Le nostre portacolori si rimetteranno in gioco dopo aver riscontrato qualche difficoltà negli ultimi tornei: a Stoccarda sono state eliminate ai quarti da Aleksandrova/Zhang, a Miami sono uscite agli ottavi contro Kato/Bucsa, a Indian Wells hanno perso contro Muhammad/Schuurs ai sedicesimi, a Dubai si sono inchinate contro Panova/Stollar agli ottavi.

In sostanza dal trionfo al torneo di Dubai ottenuto lo scorso 15 febbraio, le azzurre sono riuscite a vincere soltanto una partita in doppio e dunque è arrivato il momento di invertire la rotta e di lanciare la volata verso gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, che hanno avuto la meglio su Kato/Sutjiadi al debutto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini/Errani-Olmos/Chang, sedicesimo di finale del torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Plus (la rete esatta di Sky verrà definita a ridosso dell’evento); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI/ERRANI-OLMOS/CHANG, WTA MADRID

Sabato 26 aprile

Ore 12.00 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Giuliana Olmos/Hao-Ching Chang – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis/Sky Sport Plus

PROGRAMMA PAOLINI/ERRANI-OLMOS/CHANG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Plus, per gli abbonati (il palinsesto dettagliato delle partite trasmesse dai canali Sky verrà definito a ridosso dell’evento).

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.