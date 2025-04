Jasmine Paolini: “Sono soddisfatta, ma devo ancora adattarmi all’altura”

Buona la prima per Jasmine Paolini e con grande autorevolezza a Madrid. Sul campo del Manolo Santana Stadium, l’azzurra ha letteralmente dominato la sfida di secondo turno del WTA1000 iberico, infliggendo un pesantissimo 6-1 6-2 alla britannica Katie Boulter (n.40 del mondo), portando a 16 le vittorie stagionali. Una prestazione di grande livello, in cui Paolini ha messo in mostra il proprio tennis brillante.

“Lei è un’ottima giocatrice, mi aspettavo che la partita potesse essere più dura. Comunque è stato bello giocare con questa atmosfera, davanti a questo pubblico. Mi aspetto buone cose da questo torneo ma devo ancora adattarmi all’altura di Madrid, ai rimbalzi alti della pallina che non sono facili da gestire“, ha dichiarato Paolini a caldo.

“Diciamo che ho bisogno ancora di qualche giorno per arrivare a gestire tutto al meglio. Sto provando anche ad imparare a parlare un po’ in spagnolo ma mi riesce meglio in italiano. Non è facile ma ci proviamo: cerco di appendere il più possibile. Muchas gracias“, ha aggiunto Jasmine.

Sul cammino della nostra portacolori ci sarà la greca Maria Sakkari, che ha sconfitto la polacca Magda Linette sullo score di 7-6 (5) 6-3.