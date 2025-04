Chi affronta Musetti al debutto a Madrid? Prossimo avversario, precedenti e tabellone

Lorenzo Musetti ha scoperto l’identità dell’avversario contro cui esordirà al Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha infatti goduto di bye sulla terra rossa della capitale spagnola ed esordirà direttamente al secondo turno, dove incrocerà l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il sudamericano si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-7(4), 6-4 contro il serbo Hamad Medjedovic.

Il 23enne, numero 11 del mondo e in piena lotta per entrare in top-10, se la dovrà vedere con il 25enne, numero 51 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori: il toscano partirà con i favori del pronostico al suo ritorno in campo dopo aver raggiunto la finale al Masters 1000 di Montecarlo, ma non dovrà sottovalutare un avversario che sul mattone tritato va sempre preso con le pinze.

In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro chi riuscirà a spuntarla nello spicchio di tabellone che comprende il greco Stefanos Tsitsipas, l’olandese Botic van de Zandschulp e il tedesco Jan-Lennard Struff. Guardando più in là ci sarebbe un ottavo di finale contro chi uscirà vittorioso dallo spicchio che comprende de Minaur-Sonego e Nishikori-Shapovalov.