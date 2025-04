ATP Madrid 2025, esordio convincente di Lorenzo Sonego. Battuto Kecmanovic in due set

Lorenzo Sonego ritrova la vittoria nel circuito ATP e lo fa nel primo turno del Masters 1000 di Madrid. Il piemontese ottiene un bel successo contro il serbo Miomir Kecmanovic, superando il numero 47 del mondo in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo due ore e quattro minuti di gioco. Con questa vittoria Sonego si è garantito la sfida con l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero sei e semifinalista a Montecarlo.

Una buonissima prestazione da parte del tennista piemontese, che ha sfruttato molto la prima di servizio (74% di punti vinti con questo colpo). I numeri parlano di una partita abbastanza comandata dall’azzurro, che ha concluso con 39 vincenti contro gli 11 dell’avversario, ma anche con 45 errori non forzati rispetto ai 25 del serbo.

Sonego si trova subito a difendere una palla break, ma l’annulla con un’ottima prima centrale. Scampato il pericolo il piemontese si guadagna due palle break nel terzo game e sulla seconda trova il dritto vincente. Il serbo difende una palla break nel quinto gioco e poi addirittura tre nel settimo game, riuscendo a restare vicino all’azzurro. Sonego si aggrappa ancora alla prima di servizio e annulla l’occasione di controbreak nel game successivo, andando poi a prendersi il set per 6-4.

Kecmanovic tiene in apertura di secondo set un delicatissimo turno al servizio, con Sonego che non sfrutta tre palle break, complici tre errori di dritto. Il piemontese è poi lui stesso ad annullare due palle break nel game successivo. Nel sesto e ottavo gioco Sonego ha ancora due palle break da difendere e lo fa sempre con l’aiuto della prima. Si arriva così al tie-break, anche questo super combattuto e vinto per 7-5 da parte dell’azzurro, che si qualifica così per il secondo turno.