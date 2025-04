Matteo Arnaldi sfiderà Djokovic a Madrid: prima volta da brividi contro l’ex numero 1

Matteo Arnaldi ha sconfitto il croato Borna Coric in una frizzante partita andata in scena sulla terra rossa della capitale spagnola, imponendosi in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5. Il tennista italiano ha battuto un colpo al Masters 1000 di Madrid e si è così qualificato al secondo turno, dove se la dovrà vedere con il serbo Novak Djokovic: l’azzurro si è regalato la sempre affascinante sfida con il 24 volte Campione Slam ed ex numero 1 del mondo.

Il 24enne ha rialzato la testa dopo due passaggi a vuoto sul mattone tritato, visto che al Masters 1000 di Montecarlo si era arreso all’esordio al cospetto del francese Richard Gasquet in tre set e al debutto nel torneo ATP 500 di Barcellona aveva subito la rimonta dello statunitense Sebastian Korda. Il nostro portacolori prosegue così il proprio cammino in terra iberica e ora cercherà il grande colpaccio contro uno dei tennisti più forti di sempre.

L’attuale numero 44 del ranking ATP non ha mai giocato contro il 37enne, attuale numero 5 del mondo. Sarà una prima volta assoluta contro il ribattezzato Nole, che nell’ultimo mese ha perso la finale del Masters 1000 di Miami contro il ceco Jakub Mensik e poi ha ceduto all’esordio nel Principato contro il cileno Alejandro Tabilo.

In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra l’argentino Sebastian Baez e il bosniaco Damir Dzumhur. Quest’anno Djokovic ha perso contro Matteo Berrettini ai sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Doha, mentre agli ottavi di finale di Miami aveva regolato Lorenzo Musetti in due set.