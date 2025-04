Vittoria d’oro per Arnaldi a Madrid. Il ligure si regala Djokovic

Torna a sorridere Matteo Arnaldi e lo fa conquistando una vittoria che vale oro dopo un momento non positivo. Nell’incontro valevole per i trentaduesimi del torneo ATP di Madrid il tennista ligure supera 4-6 6-4 7-5 il croato Borna Coric e si guadagna così il pass per la sfida di secondo turno contro Novak Djokovic.

Arnaldi inizia bene difendendo a 15 il turno di servizio inaugurale, il croato rimonta da 15-30 ed impatta sull’1-1. Il ligure sigla, a zero, il 2-1, il suo rivale replica con il gioco del 2-2 dopo aver annullato la prima palla break del confronto e, a zero, toglie la battuta al suo avversario, decisamente impreciso nei colpi da fondo, per portarsi sul 3-2. Il numero 104 del mondo legittima il vantaggio con il 4-2, nel settimo game si procura una palla break che non riesce però a trasformare e continua a dettare i ritmi delle operazioni tenendo il servizio del 5-3. Il tennista italiano non molla la presa con il punto del 5-4, l’avversario non trema però nel momento della verità e, a zero, timbra il 6-4 che gli consegna la vittoria del set inaugurale.

Arnaldi salva due palle break, rimonta da 15-40 grazie a due ace consecutivi e sale 1-0. Copione identico nel secondo gioco con il croato che annulla la palla break prima di siglare, ai vantaggi, l’1-1. Coric arriva sul 30-40 nel terzo game prima che l’avversaria ricorra alla potenza del suo servizio per scagliare tre ace consecutivi per il 2-1. I due contendenti continuano a duellare seguendo la regola dei turni di battuta, nel sesto gioco il croato salva palla break, fino al nono game. Nel momento della verità il ligure riesce ad essere più incisivo, costringe l’avversario all’errore di rovescio per il set point sul 30-40 e chiude i conti con il passante di diritto che certifica il 6-4 grazie a cui impatta la contesa e rinvia il verdetto alla terza partita.

Il numero 44 del ranking sigla, a 30, l’1-0 con la volee bassa di diritto, il suo avversario replica prontamente per l’1-1. Il giocatore italiano rimonta da 15-30 e con due vincenti di diritto consecutivi ottiene il 2-1 per poi salire, grazie all’undicesimo ace di giornata, sul 3-2 dopo aver annullato due pericolose palle break. Il croato risponde bene con il turno di battuta del 3-3, il tennista ligure tiene ancora l’inerzia del confronto portandosi sul 4-3 e nell’ottavo game opera, a 30, il break con un passante di diritto al fulmicotone. Nel momento della verità Arnaldi parte 0-30, rimonta sul 30-30 e capitola, spedendo in rete il rovescio, consegnando il 5-4 al rivale, pronto a fissare, a zero il 5-5. L’appuntamento con la vittoria è però solo rinviato perché il tennista ligure, nel dodicesimo game, sventa la palla del tie-break, colleziona tre punti consecutivi e, capitalizzando gli errori del rivale, si aggiudica il set decisivo 7-5.

Arnaldi serve 13 ace, commette quattro doppi falli e mette dentro il 51% di prime palle, 19% in meno rispetto al rivale. Il giocatore ligure riesce a fare la differenza sui punti ottenuti con la seconda di servizio e mette a referto 36 vincenti contro i 28 del rivale, penalizzato dai 46 gratuiti.