WTA Madrid 2025, Cocciaretto ripescata e poi sconfitta da Starodubtseva

Elisabetta Cocciaretto non sfrutta l’occasione e viene eliminata al secondo turno del WTA 1000 di Madrid. La tennista marchigiana era stata ripescata in tabellone dopo il ritiro di Karolina Muchova, testa di serie numero dodici, ma è stata sconfitta dalla qualificata ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 99 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 quasi allo scoccare delle due ore di gioco.

Purtroppo Cocciaretto ha sofferto tantissimo con la seconda di servizio, vincendo solo il 38% dei punti con la seconda rispetto al 63% della sua avversaria. Sicuramente era bella occasione per l’azzurra, troppo trattenuta nel corso di tutto il match, con molti errori nella parte decisiva dell’incontro.

La partita si era anche messa bene per Cocciaretto, che ha si è portata avanti di un break nel terzo game. Nel sesto gioco, però, Starodubtseva riesce a trovare il controbreak addirittura a zero. Cocciaretto, però, replica prontamente ed è lei questa volta a togliere a zero il servizio all’ucraina. Purtroppo il vantaggio della marchigiana dura pochissimo, perchè già nel game successiva Starodubtseva recupera il break di svantaggio e pareggia sul 4-4. Si va al tie-break, che Cocciaretto, avanti lei per 5-4, vede sfumare nelle battute finali per 7-5.

Cocciaretto si salva in apertura di secondo set, annullando due palle break. L’azzurra ne cancella un’altra nel terzo game, ma il break è nell’aria ed arriva nel quinto gioco, quando Starodubtseva riesce stavolta a sfruttare le due palle break in suo favore. La tennista ucraina non concede nulla nei suoi successivi turni al servizio e chiude per 6-4, qualificandosi per il turno successivo.