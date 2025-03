Sport in tv oggi (venerdì 28 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 28 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di snowboard, freestyle e pattinaggio artistico in questa stagione invernale che volge al termine. Gli atleti azzurri al via vorranno farsi valere e magari regalarsi e regalare soddisfazioni al termine delle loro prove. Tanto ciclismo poi con la Settimana Coppi&Bartali, il Giro della Catalogna e la E3 Saxo Classic a tenere banco e ad attirare l’attenzione degli appassionati

In primo piano il torneo di tennis di Miami che volge al termine con la disputa delle semifinali maschili, mentre l’Eurolega di basket vedrà scendere in campo la Virtus Bologna opposta all’Alba Berlino. Sempre nella serata italiana, il primo giorno del week end del terzo appuntamento del Motomondiale si terrà ad Austin, in Texas, e la sfida tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia sarà tra i temi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 28 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 28 marzo

10.00 Tuffi, Campionati italiani assoluti Indoor: prima giornata (eliminatorie) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Freestyle, Mondiali in Engadina (Svizzera): qualificazioni halfpipe donne – Diretta streaming su Discovery+.

11.35 Superbike, GP Portogallo: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Snowboardcross, Mondiali in Engadina (Svizzera): fase finale uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.15 Freestyle, Mondiali in Engadina (Svizzera): qualificazioni halfpipe uomini – Diretta streaming su Discovery+.

12.15 Ciclismo, Giro della Catalogna: quinta tappa – Diretta tv dalle 14.10 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.18 Ciclismo, Settimana Coppi&Bartali: quarta tappa – Diretta tv dalle 15.00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e dalle 14.50 sul canale Youtube di CiclismoLive.

12.52 Ciclismo, E3 Saxo Classic – Diretta tv dalle 16.00 su Eurosport2 HD; in streaming dalle 14.00 su Discovery+, dalle 16.00 su SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Golf, Houston Open: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Planica (Slovenia): Round 1 uomini HS240 – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Moto3, GP USA: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.50 Moto2, GP USA: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Superbike, GP Portogallo: prove libere 2 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Pattinaggio artistico, Mondiali a Boston (USA): Rhythm dance danza sul ghiaccio – Diretta tv su Eurosport1 HD dalle 17.00, RaiSport HD dalle 19.50; in streaming su Discovery+ dalle 16.00; SkyGo, NOW e DAZN dalle 17.00; RaiPlay dalle 19.50.

16.10 Tuffi, Campionati italiani assoluti Indoor: prima giornata (finali) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

16.45 MotoGP, GP USA: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Tennis, WTA Miami: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su SuperTennix.

18.30 Pallanuoto, Serie A1: Florentia vs Olympic Roma – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, EuroCup: Hapoel Tel-Aviv vs Valencia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

19.15 Moto3, GP USA: pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Snowboard, Mondiali in Engadina (Svizzera): fase finale Big Air uomini/donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay Sport 1.

19.40 Equitazione, Global Champions League a Città del Messico (Messico): round 1 salto ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Tennis, ATP Miami: semifinali singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 00.00 di sabato 29 marzo; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.05 Moto2, GP USA: pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos vs Paris – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Bochum – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Spezia vs Brescia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Perugia vs Pineto – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Pianese vs Pontedera – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Arzignano vs Renate – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Basket, Eurolega: Gran Canaria vs Bahcesehir – Diretta streaming su DAZN.

21.00 MotoGP, GP USA: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

22.00 Boxe, WBC Silver (superpiuma) – Michael Magnesi vs Khalil El Hadri (FRA) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

23.00 Pattinaggio artistico, Mondiali a Boston (USA): Free program individuale femminile – Diretta tv su Rai 2 HD dalle 23.55; in streaming su RaiPlay dalle 23.55, su Discovery+ dalle 23.00.