Superbike oggi in tv, GP Portogallo 2025: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 28 marzo, prima giornata del week end di Portimao (Portogallo), seconda tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito portoghese i centauri della massima categoria delle derivate dalla serie su due-ruote andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per essere pronti a un week end particolarmente intenso come sempre.

Si torna a girare a distanza di più di un mese, ricordando il primo appuntamento della stagione a Phillip Island (Australia). Nella terra dei canguri Nicolò Bulega (Ducati ufficiale) ha dettato legge, imponendosi in gara-1, gara-2 e nella Superpole Race. 62 punti conquistati dal pilota italiano, ben supportato dal team-mate, Alvaro Bautista. In evidenza Andrea Iannone (Ducati), secondo nella Superpole Race e terzo in gara-2.

Costretto a inseguire il campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu. Sulla BMW, il centauro turco dovrà trovare delle soluzioni e vedremo se sul layout lusitano riuscirà ad arginare l’incedere dell’armata di Borgo Panigale. Le prime prove libere odierne saranno importanti proprio per avere le giuste sensazioni su una pista particolarmente tecnica e impegnativa, che richiede un set-up certosino.

La prima giornata del week end del Mondiale di Superbike a Portimao (Portogallo) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) per la FP1 e da Sky Sport Max (205) per la FP2; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non copriranno il day-1 in terra lusitana. OA Sport vi darà aggiornamenti sullo sviluppo del primo giorno di prove libere.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Venerdì 28 marzo (orari italiani)

Ore 11.35 Superbike, prove libere 1 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.00 Superbike, prove libere 2 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Max (205).

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per la FP1 e Sky Sport Max (205) per la FP2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it non coprirà le prove libere odierne.

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Venerdì 28 marzo

Non è prevista la copertura televisiva delle prove libere odierne.