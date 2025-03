LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marquez nel feudo di Austin, Bagnaia deve svoltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Austin sarà già una giornata importante perché i piloti e i team dovranno spingere per trovare la miglior messa a punto possibile in funzione soprattutto delle pre-qualifiche che determinerà i presenti in Q1 e Q2 delle qualifiche.

Una pista difficile che rappresenta una vero e proprio feudo per Marc Marquez. Lo spagnolo sui saliscendi del Texas si è imposto in sette circostanze, sei delle quali consecutive. Pertanto il suo feeling con questo layout non ha bisogno di ulteriori particolari. Vedremo se gli altri sapranno contrastarlo in qualche modo, dal momento che Marc arriva a questo fine-settimana con 74 punti incamerati e il vento in poppa.

Francesco Bagnaia dovrà cambiare il trend di questo campionato. Pecco, terzo in classifica generale con un distacco di 31 lunghezze da Marc, spera di avere quel feeling sulla Ducati GP25 che gli è mancato e messo in evidenza invece da Marquez. Il piemontese dovrà anche guardarsi dagli altri centauri di Borgo Panigale, in riferimento ad Alex Marquez, secondo nel Mondiale, e Franco Morbidelli, sul podio in Argentina.

Si comincia alle 16.45 italiane con la prima sessione di prove libere, mentre alle 21.00 nostrane andranno in scena le pre-qualifiche.