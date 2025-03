Snowboardcross oggi in tv, Mondiali 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2025 di snowboard proseguiranno oggi, venerdì 28 marzo, a St. Moritz, nell’Engadina, in Svizzera: la rassegna iridata continua con le gare di cross e big air: spazio, nella giornata odierna, alle finali, sia per gli uomini che per le donne.

Nelle finali del cross saranno impegnati tre azzurri: tra le donne sarà al via dai quarti Michela Moioli, mentre tra gli uomini saranno in gara dagli ottavi Omar Visintin e Lorenzo Sommariva. Nelle finali del big air sarà presente tra gli uomini Ian Matteoli, mentre tra le donne non ci saranno azzurre.

Le gare odierne dei Mondiali di snowboard 2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD (cross) ed Eurosport 2 HD (big air), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play (cross), Rai Play Sport 1 (big air), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI SNOWBOARD 2025

Venerdì 28 marzo

Ore 12.00 Finali cross maschile e femminile (Michela Moioli, Omar Visintin, Lorenzo Sommariva) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Ore 19.30 Finali big air maschile e femminile (Ian Matteoli) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA MONDIALI SNOWBOARD 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per il cross Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, per il big air Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play (solo cross), Rai Play Sport 1 (solo big air), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.