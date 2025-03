MotoGP oggi in tv, GP USA 2025: orari prove libere, streaming, programma SKY e TV8

Oggi, venerdì 28 marzo, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP degli USA, terzo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Austin, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche, della Sprint Race e della gara domenicale.

Una pista molto impegnativa dal punto di vista tecnico e fisico, visti i continui saliscendi e tanti avvallamenti presenti sull’asfalto. Sarà una grande sfida. In MotoGP, ci si aspetta un Marc Marquez in grande spolvero, ricordando le sue sette affermazioni questo tracciato nello storico. Lo spagnolo si presenta in grande forma ai nastri di partenza: 74 punti nei primi due round in sella alla Ducati ufficiale.

Francesco Bagnaia, a questo proposito (terzo in classifica a -31 dal compagno di squadra), sarà chiamato a una reazione per provare a cambiare l’inerzia, ma su una pista del genere non sarà affatto semplice per lui. Pecco dovrà poi guardarsi anche da un Alex Marquez in super forma, secondo in campionato, non sottovalutando l’Aprilia di Marco Bezzecchi e anche le altre Ducati come Franco Morbidelli del Team VR46.

Il venerdì del GP degli USA, terzo appuntamento del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208). Sky Sport Uno (201) trasmetterà la prima sessione di prove libere di Moto3, Moto2 e di MotoGP; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 ad Austin.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 28 marzo (orari italiani)

Ore 15.00-15.35 Moto3, Prove libere 1 GP USA 2025 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.50-16.30 Moto2, Prove libere 1 GP USA 2025 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.45-17.30 MotoGP, Prove libere 1 GP USA 2025 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 19.15-19.50 Moto3, Pre-Qualifiche 1 GP USA 2025 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 20.05-20.45 Moto2, Pre-Qualifiche 1 GP USA 2025 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 21.00-22.00 MotoGP, Pre-Qualifiche GP USA 2025 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP USA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) darà copertura al completo della prima giornata del week end; Sky Sport Uno (201) trasmetterà solamente la prima sessione di prove libere di Moto2, Moto3 e di MotoGP. Non ci sarà la trasmissione in chiaro di TV8 del day-1.

Diretta streaming: L’appuntamento texano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Non ci sarà la copertura su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Venerdì 28 marzo

Non è prevista la copertura della prima giornata di prove libere.