LIVE Snowboardcross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Michela Moioli sogna l’unico titolo che le manca

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di snowboarcross 2025. In Engadina (Svizzera) è finalmente arrivato il momento di assegnare le medaglie iridate, l’Italia partirà con ambizioni soprattuto al femminile con Michela Moioli.

Ieri si sono svolte le qualificazioni e in casa Italia sono stati tre gli azzurri a passare il taglio: la già citata Michela Moioli ha tagliato il traguardo con il secondo tempo a soli ventuno centesimi dalla svizzera Sina Siegenthaler, mentre al maschile Lorenzo Sommariva si è qualificato con il diciannovesimo tempo e Omar Visintin con il ventinovesimo. Purtroppo non sono riusciti nell’impresa Tommaso Leoni, Matteo Menconi e Lisa Francesia Boirai.

Moioli andrà a caccia dell’unica medaglia che manca nella sua decorata carriera, ovvero l’oro iridato. L’azzurra, già campionessa olimpica a PeyongChang nel 2018 ha collezionato una medaglia d’argento e tre di bronzo nei Campionati Mondiali, il sogno oggi è di vederla sul gradino più alto del podio. Le dirette avversarie saranno la svizzera Sina Siegenthaler, le francesi Julia Pereira De Sousa, Lea Casta e Chloe Trespeuch e la statunitense Charlotte Bankes. Al maschile gli azzurri partono invece come outsider, mentre i favoriti per le medaglie saranno Eliot Grondin, Loan Bozzolo, Jakob Dusek e Aidan Chollet.

