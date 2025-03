LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: strappo finale a Brisighella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali. La tappa di ieri Riccione-Cesena è stata vinta dall’australiano Jay Vine della UAE Team Emirates – XRG e ha decretato il passaggio di consegne al comando della corsa. L’inglese Paul Double della Team Jayco AlUla ha ceduto la maglia di leader della classifica generale all’americano Magnus Sheffield della Ineos Grenadiers.

La graduatoria non ha ancora assunto una conformazione ben definita e lascia aperto ogni scenario in ottica successo finale. Il corridore statunitense precede di 3 secondi il britannico Ben Tulett della Team Visma | Lease a Bike, di 4 Simone Velasco della XDS Astana Team e di 6 Davide De Pretto della Team Jayco AlUla. L’estremo equilibrio è confermato dal fatto che i primi sedici classificati siano raccolti nel giro di 1’ e 45’’.

Si parte e si arriva a Brisighella dopo 150,4 chilometri. Il tracciato movimentato propone due circuiti, il primo di 36,9 km da ripetere tre volte con la scalata del Monticino, terza categoria di 2.6 chilometri al 6,2% di pendenza media, e il secondo, lungo 20,6 km, con la scalata del Valico Rio Chiè, terza categoria di 1 chilometro al 7,4 % di pendenza media e punte del 10%. L’ultimo scollinamento avverrà a poco più di cinque chilometri dalla conclusione e proietterà i corridori verso l’atteso finale di gara.

Ragionevole pensare che su un tracciato ondulato e con tanti chilometri in salita i possibili candidati al successo finale provino a sfruttare l’occasione per conquistare tappa e maglia di leader della classifica generale. Da valutare la strategia del leader per capire quando potrà, eventualmente, scegliere di sferrare il proprio attacco, consapevole del fatto che l’attuale margine di vantaggio è decisamente esiguo.

La partenza della corsa è prevista alle 12:18. Vedremo a fine giornata quali eventuali modifiche potrà subire la classifica generale o se la graduatoria non subirà scossoni significativi. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!