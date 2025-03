LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, c’è Ganna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’E3 Saxo Classic 2025 che seguiremo dal primo all’ultimo metro dei 208.8 chilometri previsti, con la bellezza di 17 muri su cui Mathieu Van de Poel e compagni dovranno misurarsi.

In Belgio si corre la corsa di preparazione alla Parigi-Roubaix forse con il più nutrito campo di partecipazione. In un primo momento di pensava anche alla presenza di Pogacar, che ha però lasciato strada libera all’eterna sfida Belgio-Olanda, impersonificata da Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. occhio a chi potrà far saltare il banco, come Jorgenson (che sarà l’alleato di Van Aert in casa Visma), Wellens, Pedersen, Stuyven e Mohoric.

Il percorso vede 50 chilometri finali massacranti: si percorreranno infatti nell’ultimo quarto di gara il Kapelberg, il Paterberg, l’Oude Kwaremont e il Tiegemberg. Tuttavia, gli ultimi 15 chilometri sono pianeggianti, fatto che non può quindi escludere dal lotto dei favoriti i migliori velocisti del circuito. Come detto, sono 17 i muri che i corridori dovranno percorrere, prima di giungere al traguardo di Harelbeke.

L’Italia si presenta al via con un Filippo Ganna pronto a stupire, in caso di arrivo in volata con l’azzurro ancora in gruppo ci sarebbe da divertirsi. Ci sono però oltre 200 chilometri di gara in cui può letteralmente succedere di tutto. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’E3 Saxo Classic 2025 che prenderà il via alle ore 12:45, l’arrivo è previsto pochi minuti dopo le 17. Vi aspettiamo!